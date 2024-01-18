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ВТБ и CNews продлевают прием заявок на премию Data Fusion Awards 2024

Банк ВТБ и издание CNews сообщают о продлении срока приема заявок на общероссийскую кросс-отраслевую премию в области технологий работы с данными Data Fusion Awards до 31 января 2024 г. Подать заявку на участие могут компании, образовательные учреждения и госструктуры, развивающие подход Data Fusion в России и применяющие технологии искусственного интеллекта в своей работе. Заполнить анкету и отправить презентацию, посвященную проекту, можно на сайте премии.

Конкурсный отбор будет проходить по четырем номинациям: «Data Fusion в бизнесе» (подноминации: «Прорыв года», «Монетизация данных»), «Data Fusion в госсекторе», «Технологии Data Fusion» (подноминации: «Трендсеттер», «Вклад в развитие open source») и «Data Fusion в образовании» (подноминации: «Образовательная инициатива года», «Обучение работе с данными бизнес-пользователей»). Помимо основных, награды будут вручены в специальной номинации Гран-при ВТБ.

«Мы видим, как профессиональное сообщество вокруг технологий объединения данных постоянно растет, и, как следствие, за последние годы существенно возрос интерес к премии Data Fusion, достойных решений становится все больше. Таким образом в этом году мы продлили прием заявок от участников еще на неделю. Отрадно наблюдать такой рост и быть причастными к серьезным изменениям на рынке. Мы стремимся к расширению круга единомышленников и приглашаем к участию в премии желающих продемонстрировать свои достижения в области анализа и синергии данных», — сказал Максим Коновалихин, руководитель департамента анализа данных и моделирования – старший вице-президент ВТБ.

Поступившие заявки будут проверены на соответствие конкурсным требованиям и представлены на рассмотрение жюри конкурса. Торжественная церемония награждения победителей пройдет в рамках конференции Data Fusion 2024 в Москве 18 апреля 2024 г. Подробная информация об условиях участия доступна на сайте премии.

В работе жюри примут участие эксперты в области технологий больших данных и ИИ, среди которых заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, руководитель центра прикладного ИИ «Сколтеха» Евгений Бурнаев, научный руководитель программы «Бизнес-аналитика и системы больших данных» ВШЭ Юрий Зеленков, главный редактор CNews Александра Кирьянова, директор цифровой трансформации «Ростеха» Андрей Комаров, старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов, директор центра технологий ИИ «Сколтеха» Иван Оселедец, директор «Северсталь Диджитал» Светлана Потапова, директор физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский, директор по работе с данными «Авито» Андрей Рыбинцев, директор по работе с данными Х5 Тигран Саркисов.

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Ежегодная премия Data Fusion Awards впервые стартовала в 2021 году. Среди победителей прошлых лет отметились крупные компании, представляющие самые разные отрасли экономики: VK Tech, «Газпромнефть», Московская биржа, «Северсталь диджитал», «Магнит», «Вымпелком», «Альфа-банк», МФТИ, «Сколтех» и ряд других.

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