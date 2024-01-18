«БФТ-холдинг» открыл базовую кафедру в Пермском филиале Финуниверситета

В рамках проекта «БФТ-ВУЗ» запущена базовая кафедра «БФТ-холдинг» «Управление государственными финансами и закупками» в Пермском финансово-экономическом колледже (филиале Финансового университета при Правительстве Российской Федерации). Событие состоялось при поддержке и участии Минфина Пермского края. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга».

Цифровизация государственного управления требует наличия квалифицированных кадров в органах власти. «БФТ-ВУЗ» – это некоммерческий проект «БФТ-холдинга», цель которого – совместно с учебными заведениями регионов, где внедрены «БФТ-решения» в области планирования и исполнения бюджета, а также управления закупками, готовить выпускников, готовых к работе с системами линейки АЦК. Проект существует уже восьмой год, и сегодня в нем принимают участие 27 ведущих вузов страны из 14 регионов. Более 150 преподавателей обучают студентов работе с системами АЦК. Наличие прикладных навыков помогает выпускникам лучше понимать процессы, происходящие в финансовых органах власти, и дает значительное преимущество при трудоустройстве и построении карьеры.

Пермский филиал Финуниверситета первым в регионе присоединился к программе «БФТ-ВУЗ» в 2021 г. (сегодня в проекте «БФТ-ВУЗ» участвуют и другие вузы края). В 2022-2023 гг. обучение прошли 143 студента. В 2024 г. совместно с «БФТ-холдингом» и при поддержке Министерства финансов региона была запущена кафедра «Управление государственными финансами и закупками».

В церемонии приняли участие Наталья Гаряева, исполняющая обязанности заместителя министра финансов Пермского края, Алексей Гоголев, директор Пермского филиала Финуниверситета, Юлия Захаренко, директор Дирекции маркетинга и партнерских отношений «БФТ-холдинга», и Юлия Хакимова, заведующий отделением практического обучения, руководитель «Центра содействия трудоустройству» Пермского филиала Финуниверситета.

Базовая кафедра БФТ создана для практической подготовки будущих госслужащих. В программе, предусматриваемой проектом «БФТ-ВУЗ», – работа в системах АЦК, изучение предметной области, особенностей документооборота, а также выполнение практики и домашних заданий. Кафедра станет площадкой, на которой студенты смогут не только обучаться прикладной работе с информационными системами, но и в живую общаться с экспертами «БФТ-холдинга», участвующими в создании продуктов линейки АЦК.

«Проект «БФТ-ВУЗ» с каждым годом вызывает все больший интерес со стороны вузов. В рамках проекта мы предлагаем свой софт, проводим предварительную подготовку преподавателей по работе с системами, участвуем в разработке учебных и методических материалов. Вузы не несут никах финансовых затрат. По итогам обучения студенты получают сертификаты «БФТ-холдинга», подтверждающие их навыки работы с системами АЦК, что является большим преимуществом при трудоустройстве в государственные организации и учреждения. От имени «БФТ-холдинга» выражаю благодарность Пермскому финансово-экономическому колледжу за сотрудничество и Минфину Пермского края за поддержку. Я уверена, что базовая кафедра станет центром обучения и обмена опытом, в котором студенты смогут развивать свои профессиональные навыки на базе прикладных цифровых решений, которые сегодня применяются в работе более 200 тыс. финансистами и закупщиками в 18 регионах страны», – сказала Юлия Захаренко, директор Дирекции маркетинга и партнерских отношений «БФТ-холдинга».

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«БФТ-холдинг» – аккредитованная Минцифры России системообразующая компания непрерывного цикла, разработчик программных продуктов и заказных решений для государственного и корпоративного сектора. Решения компании внедрены в 83 субъектах России, в портфеле более 15 крупных федеральных проектов, среди которых создание Единой цифровой платформы в социальной сфере (Социальное казначейство) и обеспечение эксплуатации текущих информационных систем СФР, развитие Единой цифровой платформы «Работа России» и запуск «Службы занятости населения 2.0» Роструда, разработка Единой цифровой платформы Национальной системы пространственных данных Росреестра, проект по развитию Национальной системы управления данными (Единая информационная платформа и Витрины данных) Минцифры России.