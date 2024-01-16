Федеральный центр прикладного развития ИИ Минпромторга России, научно-технический центр «Модуль» и Воронежский государственный технический университет договорились о развитии кадров и прикладного применения ИИ

Состоялось подписание соглашения о стратегическом партнерстве между Федеральным центром прикладного развития искусственного интеллекта Минпромторга России и Воронежским государственным техническим университетом.

При поддержке Воронежского землячества документ подписали генеральный директор ФГАУ «ФЦПР ИИ» Александр Сергеев и ректор ФГБОУ «ВГТУ» Дмитрий Проскурин.

Ключевыми целями Соглашения является объединение усилий, направленных на усовершенствование и развитие технологий искусственного интеллекта, а также подготовка и проведение совместных исследований по проблематике технического и нормативного регулирования искусственного интеллекта, в том числе в научно-образовательной сфере. Об этом CNews сообщили представители Федерального центра прикладного развития ИИ Минпромторга России.

«Дефицит профессиональных кадров в области искусственного интеллекта является повсеместной проблемой всех отраслей и любого учреждения, как государственного, так и коммерческого. Совместная подготовка кадров с ВГТУ на базе прикладных разработок и проектов позволит существенно ускорить развитие сквозных технологий», - сказал руководитель ФГАУ «ФЦПР ИИ» Александр Сергеев.

«Развитие технологий искусственного интеллекта – одна из приоритетных задач научно-технического развития России. Наш университет активно занимается развитием технологий искусственного интеллекта применительно к прикладным задачам, требующим решения на уровне региона и страны. Среди таких задач можно выделить технологическое переоснащение производства на основе интеллектуального анализа данных, а также повышение помехоустойчивости, селективности, пропускной способности и дальности радиосвязи за счет применения адаптивных алгоритмов приема и обработки информации. Сотрудничество с ФГАУ «ФЦПР ИИ» и АО НТЦ «Модуль» - это широкие возможности для создания новых программных и аппаратных решений, а также трансформация подготовки востребованных кадров в области искусственного интеллекта» - отметил ректор ФГБОУ «ВГТУ» Дмитрий Проскурин.

Аналогичное соглашение о стратегическом сотрудничестве было подписано между Воронежским государственным техническим университетом и научно-техническим центром «Модуль».

В рамках договоренностей, достигнутых в 2023 г., ФГАУ «ФЦПР ИИ» и АО НТЦ «Модуль» уже ведут совместные работы в части повышения доступности аппаратного и программного обеспечения для ИИ и апробации отечественных компонент на базе Центра коллективного пользования Минпромторга России «Межведомственная платформа моделирования и применения технологий искусственного интеллекта».

«На сегодняшний день критически важным является создание российского доверенного технологического базиса: от специализированной электронно-компонентной базы до высококвалифицированных кадров, владеющих навыками работы с российскими вычислительными архитектурами и программными экосистемами. Убежден, что в сотрудничестве со специалистами ВГТУ и экспертами ФГАУ "ФЦПР ИИ" будут решены даже самые амбициозные задачи на пути развития и внедрения российского искусственного интеллекта. Дорогу осилит идущий», - сказал первый заместитель генерального директора АО НТЦ «Модуль» Илья Савинков.