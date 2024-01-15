Ученые ТПУ зарегистрировали базу данных и веб-приложение для коррекции нейтронной и фотонной лучевой терапии

База данных радиобиологических параметров опухолей и нормальных тканей для терапии фотонным излучением, пучками быстрых нейтронов и нейтрон-захватной терапии, разработанная специалистами Технологического референс-центра ионизирующего излучения Томского политеха, получила регистрацию как результат интеллектуальной деятельности (РИД). При этом данные для нейтронной терапии в виде единой базы систематизированы впервые. Также аналогичную регистрацию получило программное обеспечение для пользования этой базой данных. Разработки выполнены при поддержке программы Минобрнауки «Приоритет 2030». Они позволяют повысить эффективность терапии онкологических заболеваний за счет выбора более оптимального метода лечения с учетом индивидуальных характеристик пациента. Об этом CNews сообщили представители ТПУ.

База данных радиобиологических параметров — совместная разработка ученых Томского политехнического университета и сотрудников отделения радиотерапии НИИ онкологии Томского НИМЦ. Она содержит опубликованные данные научных исследований для опухолей и нормальных тканей, проведенных в различных лабораториях и клинических центрах. База предназначена для расчета радиобиологических критериев на основе индивидуального дозиметрического плана лучевой терапии, таких как вероятность контроля над опухолью и вероятность осложнений в нормальных тканях.

«Для составления базы данных сотрудники нашего центра провели обширный анализ опубликованных исследований по определению радиобиологических параметров. Если данные для фотонной лучевой терапии собирались ранее, то данные для нейтронной терапии систематизированы впервые. В числе функциональных возможностей полученной базы данных: хранение научных и клинических данных, быстрый поиск требуемой информации, а также добавление, удаление и изменение хранимой информации. Кроме того, она может постоянно обновляться с появлением новых научных открытий и клинических результатов, предоставляя актуальную информацию для медицинского сообщества», — сказала директор Технологического референсного центра ионизирующего излучения в радиологии, лучевой терапии и ядерной медицине Евгения Сухих.

Ученые подчеркивают, что база данных является мультифункциональным инструментом: помимо клинической практики, она может применяться в научных исследованиях и в образовательном процессе.

Также специалисты референс-центра разработали и зарегистрировали веб-приложение для работы с этой базой данных. Программное обеспечение позволяет добавлять, редактировать и анализировать комплекс научных и клинических данных для опухолей и нормальных тканей. Важно, что проводить добавление и редактирование данных можно с указанием подробной информации об их источниках. Кроме того, приложение позволяет формировать отчеты по заданным параметрам и проводить экспорт данных. Еще одна особенность ПО — возможность одновременной работы нескольких пользователей.

«Веб-приложение помогает специалистам быстро находить информацию и производить необходимые расчеты. Важно, что в приложении можно редактировать модели и параметры для расчета радиобиологических критериев. Это позволяет улучшать качество и эффективность лечения онкологических заболеваний», — отметила инженер Технологического референсного центра ионизирующего излучения в радиологии, лучевой терапии и ядерной медицине Екатерина Селихова.

В дальнейшем ученые планируют пополнить базу данных в направлении нейтронной терапии. Доработанная база данных также открывает возможность для модификации приложения.