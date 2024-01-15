«СберКорус» и Мосгортранс будут переводить маршруты городского транспорта Москвы на электронные путевые листы

«СберКорус», цифровая платформа для электронного документооборота, объявляет о начале сотрудничества с Мосгортрансом, оператором наземного городского пассажирского транспорта. Это повысит эффективность работы наземного общественного транспорта Москвы и минимизирует использование бумаги. Об этом CNews сообщили представители «СберКоруса».

Переход на ЭПЛ экономит каждому водителю 16 минут за смену — в год набегает 2,5 дня. Не заполняя бумажный путевой лист, водители смогут раньше выходить на маршруты для удобства москвичей. Отказ от бумаги позволит Мосгортрансу сэкономить 6 млн руб. в год, а оптимизация процессов — еще 30 млн руб.

«Переход на транспортные электронные документы — естественный и необходимый этап цифровизации в нашей стране. Развивая сервисы, облегчающие оцифровку логистических процессов, мы стремимся поддержать отказ от бумаги в этом направлении, так как верим, что в будущем электронные транспортные документы будут одной из ключевых технологий в индустрии перевозок», — сказал Виталий Тарасов, и.о. гендиректора «СберКорус».

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта: «Мы развиваем современные цифровые сервисы в городском транспорте по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Продолжаем внедрять электронные путевые листы для водителей — сформировано уже более 100 тыс. таких цифровых документов. Тестирование системы прошло на 10 площадках Мосгортранса. Водители избавлены от лишней нагрузки по заполнению бумаг и могут полностью сосредоточиться на своей основной работе — комфортно и безопасно перевозить пассажиров».

В мае 2023 г. «СберКорус» совместно с Департаментом транспорта Москвы начал пилотное внедрение ЭПЛ для 150 водителей. Выходя на маршрут, водители в специальном приложении получали QR-код с информацией о сроке путевого листа, транспортном средстве и его водителе, данными об оформившем документ лице, виде перевозки и техническом состоянии автобуса. Также по усмотрению компании в ЭПЛ могли быть указаны дополнительные сведения. Пилотный проект прошел успешно, поэтому было принято решение о его масштабировании. Так, полный переход автопарка «Очаково» на ЭПЛ был осуществлен за месяц.

Уже сейчас водители московских автобусов и электробусов могут получать ЭПЛ в специальном приложении. Эти документы будут загружаться в единую электронную систему с доступом для Минтранса, Ространснадзора, МВД, ФНС, Минздрава, Минфина и других ведомств.

Изначально в бумажном путевом листе отражается информация о медосмотре водителя, маршруте и техническом состоянии автобуса или электробуса. Ежедневно в автопарках столицы создается 7,5 тыс. бумажных экземпляров — и за месяц накапливается целая тонна бумаги. А 9 млн путевых листов хранится в архиве пять лет. Теперь от всей этой бумаги можно будет отказаться.

Ранее в 2022 г. «СберКорус» стал официальным оператором государственной системы электронных перевозочных документов.

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«СберКорус» — цифровая платформа для электронного документооборота, которая организует любой бизнес-процесс без бумажных документов. В 2004 г. «СберКорус» начал внедрять продукты для электронного обмена данными и документами, а с 2012 г. входит в группу компаний Сбербанка.

Мосгортранс — оператор наземного городского пассажирского транспорта, который обслуживает около 700 маршрутов, в том числе более 100 электробусных, 16 ночных и 18 экспресс-маршрутов. Общая протяженность маршрутов — более 10 тыс. км. Каждый день ими пользуются около 3 млн пассажиров. На линиях работают около 6 тыс. автобусов и более 1400 электробусов. В структуру предприятия входит 19 филиалов, в том числе шесть автобусных парков и другие службы, обеспечивающие работу наземного транспорта.