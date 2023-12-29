СамГМУ и компания MVS будут создавать совместные инновационные разработки

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России и разработчик умных операционных ООО «Медицинские системы визуализации» (MVS) подписали соглашение о сотрудничестве.Соглашение подписали директор Института инновационного развития СамГМУ Сергей Чаплыгин и генеральный директор ООО «Медицинские системы визуализации» Андрей Кобец. Об этом CNews сообщили представители MVS.

Предметом сотрудничества будет взаимный обмен знаниями, научной и методической информацией, совместная научно-исследовательская работа, а также проведение экспериментальных разработок.

СамГМУ и MVS будут совместно проводить НИОКР, организовывать обучение, подготовку и повышение квалификации специалистов по вопросам применения разработанной продукции, готовить методические и учебные пособия, публикации, проводить семинары, конференции, участвовать в выставках, конференциях.

Ключевым проектом в рамках начала сотрудничества станет совместная работа по созданию «Умной операционной» в клиниках СамГМУ. В качестве управляющей и интеграционной платформы в операционной будет использоваться решение MVS, интегрированное с хирургической навигационной системой AUTOPLAN – разработкой Института инновационного развития СамГМУ.

Панель управления инженерными системами и модуль чистых помещений в операционной реализованы при участии компании «АнтенМед».

Директор Института инновационного развития СамГМУ Сергей Чаплыгин: «Мы находимся на завершающей стадии реализации пилотного проекта по организации «Умной операционной» на базе клиник СамГМУ. Этот проект позволит создать уникальное единое функциональное и информационное пространство для врачей, а автоматизированная передача данных, визуализация и интеллектуальное управление системами позволят значительно снизить нагрузку на хирурга и оптимизировать ход операции. Мы рассматриваем возможность дальнейшего масштабирования проекта и выхода на новые перспективные рынки. Сотрудничество с компанией MVS – ведущим отраслевым игроком, у которой накоплен значительный опыт создания умных операционных в разных городах нашей страны, открывает новые возможности для продвижения научного потенциала и наших разработок на федеральном уровне».

Генеральный директор ООО «Медицинские системы визуализации» Андрей Кобец: «Будущее российского медтеха сейчас в руках молодых ученых, у страны огромный потенциал. Много инноваций рождается именно в стенах государственных медицинских ВУЗов, совместная работа с ними и персональная поддержка молодых ученых имеют для нас стратегическое значение. Сотрудничество с СамГМУ является прекрасным примером коллаборации науки и бизнеса, от которой выигрывают все: врачи, пациенты, государство».

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Самарский государственный медицинский университет Минздрава России — российский медицинский вуз. В структуру СамГМУ входят четыре НИИ и три международных научно-образовательных центра, современные многопрофильные клиники, где оказывают медицинскую помощь более чем по 30 профилям, Федеральный аккредитационный центр, Институт инновационного развития, в составе которого - Центр прорывных исследований, Инжиниринговый центр и Центр серийного производства. Ежегодно в вузе обучаются около 8 тыс. студентов, ординаторов и аспирантов из 37 регионов России и 34 стран мира, а также более 14 тыс. врачей на этапе дополнительного профессионального образования (ДПО). В университете ведется подготовка кадров для здравоохранения, создаются и внедряются в практику собственные разработки по принципу «от идеи в серию». Продукция, созданная в СамГМУ, используется в практическом здравоохранении в России и 12 странах мира.

Медицинские системы визуализации (Medical Visual Systems, MVS) – российская компания, специализирующаяся на создании решений в области высокотехнологичной медицины. MVS имеет линейку готовых продуктов в области создания комплекса систем телемедицины и умных операционных, а также программное обеспечение собственной разработки для планирования загрузки операционных, создания видеоархивов операций, осуществления видеоменеджмента внутри операционной и оперблоков. Умными операционными оснащено более 170 операционных в 40 ЛПУ в 20 городах России и Белоруссии. В стадии проработки находятся перспективные проекты в Республиках Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. Среди клиентов компании государственные и частные медицинские организации: от городских больниц до федеральных центров. Имеет статус проекта НТИ. Включена в реестр аккредитованных ИТ-компаний. MVS является резидентом Центра инноваций и интернета вещей в здравоохранении в «Сколково». Штаб-квартира, R&D-центр и производство расположены в Санкт-Петербурге. Для наглядной демонстрации возможностей решений компании, учитывая их функциональную сложность, MVS развивает сеть шоурумов, воспроизводящих операционные и оснащенных современным медицинским оборудованием, в Москве, Минске, Санкт-Петербурге.