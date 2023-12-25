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Продукт «Цитрос КЭДО» от SL Soft (ГК Softline) внесен в реестр российского ПО

Комплексное решение для надежного и безопасного перевода кадрового документооборота и HR-процессов в электронный формат «Цитрос КЭДО» внесено в Единый реестр отечественного программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Цитрос КЭДО» обеспечивает возможность обмена документами между организацией и ее сотрудниками без дублирования информации на бумажном носителе и отвечает всем требованиям законодательства.

Продукт содержит готовые сценарии кадровых и HR-процессов с возможностью использования электронных подписей всех видов, электронный архив с сохранением юридической значимости документов и единое цифровое досье со всей информацией по сотрудникам. «Цитрос КЭДО» построен на базе платформы с гибкими возможностями low-code настройки, поэтому легко подстраивается под существующие бизнес-процессы заказчиков благодаря наличию конструкторов, возможности создавать сложные маршруты согласования документов и другим функциям. Открытый API позволяет легко интегрироваться с различными бизнес-приложениями.

«Внедрение КЭДО помогает компаниям экономить ресурсы, связанные с кадрами: ускоряет процессы документооборота, снижает расходы на печать и пересылку документов, что особенно актуально при наличии сотрудников и кандидатов из других городов, а также сокращает число ошибок. Внесение «Цитрос КЭДО» в реестр отечественного ПО подтверждает полное соответствие решения требованиям российского рынка», — сказал Кирилл Соколов, директор «Цитрос».

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ГК Softline (ПАО «Софтлайн») — имеет 30-летний опыт, региональное присутствие в более чем 25 представительствах по всей России, в штате свыше 8,2 тыс. сотрудников, в том числе около 4,5 тыс. инженеров и разработчиков. В настоящее время ГК Softline (ПАО «Софтлайн») является одной из самых быстрорастущих компаний в отрасли. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 тыс. лучших в своем классе ИТ-производителей. Компания обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на основе лучших международных практик, а также наиболее полным на рынке портфелем ИТ-продуктов и услуг, включая собственные решения. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ-услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, академия Softline, ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin и др.

SL Soft объединяет под своим управлением линейку собственных продуктов для enterprise-сегмента и выступает в роли классического вендора. Все решения в контуре SL Soft включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры. Компания создана в 2023 г, входит в ГК Softline.

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