«К2Тех» запустил портал с картами ИТ-решений для ключевых отраслей АПК

Новый информационный ресурс позволит производителям из зерновой, молочной и мясной отраслей проводить цифровую трансформацию на базе отечественных программных продуктов в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Предприятия агропромышленного комплекса подводят итоги года и параллельно строят планы на будущий. Согласно опросам, лидеры рынка планируют увеличивать свои ИТ-бюджеты году, а вместе с этим со стороны государства на реализацию мероприятий по цифровой трансформации сельского хозяйства в 2024 г. будет выделено более 3 млрд руб.

Основные эффекты, которые агрохолдинги ожидают получить от цифровизации, это, главным образом, автоматизация рутинных и тяжелых операций для перераспределения работников на более квалифицированные места, быстрая адаптация к изменениям на рынке и увеличение маржинальности. Однако, как и другие отрасли отечественной экономики, АПК столкнулся с дополнительными затратами связанными с уходом западных компаний из-за прекращения поддержки критических производственных ИТ-решений и необходимостью повторного внедрения импортонезависимых программных продуктов. Речь идет о таких базовых сервисах, как агроаналитические (FMS) системы, системы оперативного управления производством (MES), системы управления микроклиматом, системы управления цепями поставки (SCM), аналитические системы (BI) и пр.

Как показывает практика, предприятиям АПК непросто самостоятельно найти и выбрать для замены подходящий аналог среди отечественных ИТ-решений. Кроме того, не у всех компаний есть необходимые компетенции для понимания экономически-целесообразных границ автоматизации.

В связи с этим «К2Тех» запустил специализированный портал, где проанализировал производственные участки и ключевые процессы на предприятиях зерновой, молочной и мясной отраслей, и составил карты цифровых решений и сервисов, входящие в Реестр российского ПО. По мере появления новых отечественных программных продуктов карты будут обновляться.

Фактически портал является «единым окном» для ИТ-директоров, топ-менеджмента и собственников агрохолдингов, где, помимо подробного описания решений в привязке к определенному процессу или локации, приведены кейсы и бизнес-эффекты от внедрения программных продуктов. Важно, что отраслевая команда интегратора проводит тестирование решений представленных на картах, и имеет пул проверенных вендоров, предоставляющих заказчикам привычный уровень качества и функционала ИТ. В целях защиты конкуренции информация о вендорах скрыта, но по запросу может быть предоставлена.

«Мы видим залог успешного развития российского рынка ИТ в партнерстве и непрерывном обмене опытом и информацией между бизнесом, технологическими партнерами, производителями и другими участниками рынка. Мы как ИТ-интегратор готовы делиться с рынком своими компетенциями и насмотренностью, поэтому создали ресурс, опираясь на который предприятия зерновой, молочной и мясной отраслей смогут создавать устойчивую ИТ-инфраструктуру и уверенно управлять цифровыми инициативами в 2024 г. Такой подход несомненно ускорит цифровизацию отечественного сельского хозяйства. Это крайне важно, ведь на сегодняшний день только 30% предприятий крупного бизнеса завершили процесс построения цифрового фундамента», – сказал директор по развитию бизнеса в АПК компании «К2Тех» Александр Эдер.

Карта отечественных ИТ-решений для цифровой трансформации зерновой отрасли

Для того, чтобы сохранить уровень рентабельности и иметь возможность управлять возросшим объемом производства, аграриям необходимы базовые цифровые инструменты. По подсчетам экспертов рынка, с помощью технологий можно, например, до 25% снизить затраты на посевной материал и при этом повысить урожайность на 10%.

ИТ-решения для цифровой трансформации зерновой отрасли структурированы в карте по ключевым производственным участкам и охватывают все бизнес-процессы, от заказов покупателей, полевых работ, поступления и хранения сырья, производства и выпуска готовой продукции до сбыта и логистики. В комплексе информационные системы и сервисы, представленные в карте, составляют цифровую экосистему предприятия и помогают повышать эффективность управления.

Например, для оптимизации работы в поле, а также машинно-тракторного парка традиционной и беспилотной техники, агрономам необходимо подключить агроаналитическую систему и систему цифровых профилей. Кроме того, на практике в приоритете аграриев оказалось внедрение систем прослеживания. В 2023 г. аграриям нужно отчитываться в целом ряде федеральных государственных информационных систем (ФГИС), в числе которых «Меркурий», «Зерно», «Сатурн» и др. К 2030 г. запланировано создание единой цифровой платформы, которая позволит в режиме реального времени получать сведения, нужные для принятия управленческих решений. Однако, для реализации столь амбициозной цели локальные цифровые экосистемы должны быть построены непосредственно на каждом предприятии. Только при этом условии участники рынка смогут оперативно взаимодействовать с федеральными ГИС.

«После ухода западных вендоров, важно строить ИТ-инфраструктуру сразу на надежных решениях от отечественных производителей. К счастью, список проверенных вендоров достаточно широк. Этот факт наглядно демонстрирует карта для цифровой трансформации – в ней зафиксированы только проверенные программные продукты, входящие в Реестр российского ПО, и выбор имеется в каждом классе решений. Обычно подобрать софт, подходящий под конкретные задачи предприятия и учитывающее специфику отрасли, помогает технологический партнер со знанием специфики бизнеса и ресурсами для реализации проекта любого уровня», – сказал эксперт по рынку зерна Михаил Самойлов.

Карта отечественных ИТ-решений для цифровой трансформации молочной отрасли

«Сегодня парадигма развития молочной индустрии меняется от импортозамещающей модели к экспортно ориентированной. По итогам 2023 г. экспорт молочных продуктов из России увеличится на 15%: российские компании поставили 13,5 тыс. тонн обезжиренного сухого молока и более 25 тыс. тонн молочной сыворотки. Для того, чтобы занять прочные позиции на внешних рынках и конкурировать с мировыми лидерами, индустрии необходимо активно заниматься повышением эффективности через автоматизацию процессов, внедрение наиболее технологичных решений, которые позволят обеспечить требуемое странами-импортерами качество и объемы, и самое важное – иметь конкурентную себестоимость и цену. Уверены, что подобные проекты, включающие в себя широкий обзор ИТ-решений для цифровой трансформации молочной отрасли, в условиях разрыва логистических цепочек и ухода многих игроков с рынка будет облегчать работу российский компаний по модернизации предприятий и повышению их эффективности», – отметила заместитель генерального директора «Союзмолоко» Мария Жебит.

Эксперты отрасли утверждают, что с помощью цифровых инструментов можно получить необходимые данные с помощью которых можно увеличить молочную продуктивность стада, уменьшить затраты на обслуживание фермы, повысить качество продукции и снизить ее себестоимость на 20-30%.

Карты ИТ-решений, представленные на портале, построены по единой логике, однако учитывают специфику каждой отрасли. Например, помимо решений, в равной степени применяемых на всех производствах АПК (системы MES, APS, TMS и др.), карта для молочной отрасли предусматривает наличие на ферме узкоспециализированной системы цифровых профилей животных. Аналогичная технология применяется и в мясной индустрии, она предназначена для комплексного мониторинга состояния животных, сбора ключевых параметров состояния животных, автоматизированного контроля различных процессов на ферме.

Карта отечественных ИТ-решений для цифровой трансформации мясной отрасли

Карта отечественных ИТ-решений для мясной отрасли учитывает базовую ИТ и инженерную инфраструктуру, а также корпоративные и производственные решения, которые составляют цифровой контур предприятия.

По мнению экспертов отрасли, автоматизация в сегменте производства мясной продукции и мясопереработки остается все еще на низком уровне, но выше чем в других отраслях АПК. Предприятия уже начали накапливать качественную экспертизу в области цифровизации и точечно внедряют решения, которые помогают сокращать ручной труд и получать ощутимые экономические эффекты. В этих целях, например, на мясоперерабатывающих комбинатах используются технический электронный документооборот, системы оперативного планирования и управление производственными процессами (APS, MES), управление складом (WMS), системы автоматизации зданий и энергоменеджмента, промышленная аналитическая платформа и пр. Карта учитывает цифровизацию таких участков, как ферма, комбикормовый завод, элеватор, офис, а также процессов логистики и систему обслуживания и поддержки заказчиков.

«Автоматизация – это инструмент, который дает возможность организовать комплексное управление всеми процессами на производстве. Карта ИТ-решений от «К2Тех» дает четкое понимание, какие производственные участки нужно автоматизировать, чтобы получить надежный фундамент для развития бизнеса. На ее основе любой комбинат может сделать собственную «дорожную карту» цифровизации и поэтапно внедрять те решения, которые будут влиять на качество продукции и прибыльность предприятия», – сказал эксперт по первичной и глубокой переработке мяса Андрей Назаров.

«Важно помнить, что недостаточно внедрить ту или иную информационную систему и поставить галочку. Цифровизация процессов влечет за собой их изменение на стратегическом уровне, и к этому должно быть готово не только руководство, но и рядовые сотрудники – конечные пользователи цифровых сервисов. То есть речь идет о необходимости изменения культурного кода мясных предприятий в целом. В будущем две функции станут драйверами устойчивого развития компаний - HR и ИТ. На HR ляжет задача по привлечению квалифицированных кадров, которые понимают важность цифровизации и могут донести бизнесу ее ценность для достижения целей корпоративного уровня. А от ИТ-функции ожидают активных предложений по поиску и внедрению новых решений и сервисов, которые помогут вывести бизнес на новый уровень», – отметил генеральный директор ООО АПК «Камский» Анатолий Морозов.

В 2024 г. портал будет дополняться моделями цифровых экосистем и для других отраслей агропромышленного комплекса. В данный момент готовится к выпуску карта отечественных ИТ-решений для рыбной промышленности, затем «К2Тех» представит винодельческую ИТ-карту.

В связи с макроэкономической ситуацией пищевая промышленность стала одним из драйверов отечественной экономики, к ней приковано внимание со стороны государства и инвесторов. Производство активно развивается, однако добиться качественного рывка и преимущественного положения перед конкурентами смогут только те предприятия, которые не игнорируют повестку – в АПК усиливаются тренды на цифровизацию и технологический суверенитет. К счастью, на рынке уже не первый год есть проверенные решения отечественного производства, которые могут закрывать потребности бизнеса, и ресурсы-ориентиры, помогающие подобрать технологии для бесшовной миграции и дальнейшего построения устойчивой и надежной ИТ-инфраструктуры.