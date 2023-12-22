M1Cloud: облачные решения – драйвер развития бизнеса в 2024 году

Облачные сервис-провайдеры создают цифровые экосистемы для развития бизнеса, которые показывают высокий уровень устойчивости в периоды турбулентности. Облака стали неотъемлемой частью ИТ-ландшафта не только для крупных компаний, но и для среднего и даже малого бизнеса. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса Stack Group и M1Cloud, рассказал про то, что облачные провайдеры будут выполнять ключевую роль для цифровизации бизнеса.

Перестройка ИТ-процессов началась

Все современные технологические разработки и бизнес-процессы невозможны без облачных вычислений, поэтому в 2023 г. бизнес продолжил активно стремиться в облака, испытывая необходимость в надежных технологических партнерах, которые могут обеспечить ИТ-компетенциями и обеспечить высокий уровень информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители Stack Group.

Наибольшую востребованность показала гибридная модель ИТ-инфраструктуры, поскольку собственные on-premise решения стало сложно масштабировать, поэтому облачная среда стала ключевой для продуктивных и критических ИТ-систем. Однако среди компаний крупного бизнеса остается значительная доля тех, которые выстраивают собственную on-premise инфраструктуру, но при этом доля облачных мощностей в общем ИТ-ландшафте растет. Крупный бизнес более требователен к персонализации решений под конкретные бизнес-задачи из-за сложных вариантов интеграции облачных ресурсов в имеющуюся ИТ-инфраструктуру. Управление такими сложными системами требует глубокой экспертизы, которая сконцентрирована на стороне сервис-провайдера.

Расширяется спрос на облачные сервисы

В 2023 г. эксперты Stack Group в течение года наблюдали рост спроса не только на виртуальные ресурсы, а также на ряд облачных сервисов, в том числе на сервисы по миграции информационных систем и сервисы по резервированию, хранению реплик виртуальных машин и данные бекапов в облаке, а также сервисы информационной защиты. Бизнес выбирает Disaster Recovery as a Services, Backup as a Services, которые позволяют дублировать бизнес-критичные приложения и балансировать нагрузку. Таким образом, бизнес обеспечивает непрерывность операционных процессов. Также бизнес оценил преимущества контейнеров - возможности индивидуальных настроек, масштабируемости и безопасности. Соответственно, в 2024 г. спрос на контейнерную виртуализацию останется на высоком уровне, помимо этого можно с уверенностью сказать, что спектр используемых сервисов будет расширяться со стороны каждого заказчика.

Сервис-провайдеры растут вместе со спросом

Постоянно растущий спрос толкает развитие и самого облака, с точки зрения расширения спектра облачных сервисов. Провайдеры полного цикла, предоставляют IaaS на платформах различных вендорв, которые специализируются на виртуализации и имеют зрелый продукт. Облака создают безопасную, устойчивую и высоконадежную среду для бесперебойной и производительной работы информационных систем. Сервис-провайдеры стали полноценными ИТ-партнерами, которые обеспечивают миграцию ИТ-систем без перерывов в работе бизнеса, имеют в портфеле экспертные ИБ-решения для защиты персональных данных, для катастрофоустойчивых систем, для защиты каналов передачи информации и другие.

2024 г. станет для бизнеса годом использования всего неиспользуемого потенциала облачных инструментов и технологий для ускорения цифровизации и развития.

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Stack Group предлагает персональный подход к предоставлению ИТ-инфраструктуры – M1Cloud. Строит индивидуальные решения под конкретного клиента. M1Cloud управляет облачной ИТ-инфраструктурой в дата-центрах, входящих в топ-10 ЦОД России (CNews). Stack Group ежегодно наращивает инфраструктуру в облаке M1Cloud: емкость систем хранения данных каждый год увеличивается в среднем на 40-50%, а вычислительных систем - на 30-40%. Рост клиентской базы в 2022 г. составил 46%.