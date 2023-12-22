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Компания Metro будет выпускать МЧД в Directum RX

Российский офис Metro выбрал для себя способ создания машиночитаемой доверенности в Directum RX через интеграцию с узлом блокчейн-сети — сервисом «Контур.Доверенность». Об этом CNews сообщили представители Directum.

Компания Metro работает с электронными документами в Directum RX с 2020 г. Поэтому руководство решило выпускать МЧД и управлять их жизненным циклом напрямую в корпоративной системе. Сотрудникам не требуется дополнительное обучение, ведь интерфейс системы им давно знаком

Для компании важно, чтобы процессы протекали бесшовно на всех этапах и пользователям не приходилось дублировать информацию в разные системы. Благодаря интеграционному модулю к сервису Контур.Доверенность регистрировать и отзывать МЧД из распределенного реестра ФНС можно напрямую в Directum RX. Поэтому сотрудникам не нужно переключаться между сервисами, что удобно при работе с большим количеством электронных доверенностей.

Чтобы выпустить МЧД в Directum RX, достаточно заполнить реквизиты в электронной карточке, при этом информация о сотрудниках подтягивается автоматически из справочников системы. Metro уже протестировали создание xml-файла доверенности и сейчас настраивают маршруты согласования под свои внутренние бизнес-процессы.

«Metro стала одной из первых компаний, кто автоматизировал процесс выпуска МЧД из системы документооборота Directum RX и успешно интегрировал его в бизнес-процесс. Это значительное достижение, которое демонстрирует нашу твердую приверженность инновациям и улучшению процессов. Однако мы только в начале пути. Мы стремимся к тому, чтобы все наши процессы были максимально эффективными и уже работаем над следующими этапами», – сказала Марина Кривцова, руководитель отдела поддержки бизнес-приложений торговых центров Metro.

С 1 сентября 2023 г. удостоверяющие центры перестали выдавать сертификаты сотрудников с реквизитами организации. Однако КЭП, выпущенные до 31 августа 2023 г., можно использовать до истечения срока их действия. Поэтому компаниям все равно придется переходить на новую схему работы.

«Подготовка корпоративных систем к работе с МЧД требует времени. Поэтому компаниям, которые ведут электронный документооборот, рекомендуем запустить процесс как можно быстрее. Пользователям Directum RX следует «обновиться» до версии 4.6 и выше, а также приобрести интеграционный модуль к Контур.Доверенности, чтобы поддерживалась функциональность для полного цикла работы с МЧД: выпуск прямо в корпоративной системе, согласование и подписание КЭП гендиректора, получение уведомлений об истечении срока действия и отзыв из распределенного реестра ФНС», – сказал Иван Агапов, product manager ECM-решений Directum.

В Directum RX уже сейчас можно выстроить комплексную работу со всеми доверенностями компании: бумажными и машиночитаемыми.

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Metro — транснациональный оператор оптовой торговли. В России компания управляет 93 торговыми центрами в 51 регионе. Количество сотрудников насчитывает около 11 тыс. человек.

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.

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