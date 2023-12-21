В реестр отечественного ПО включили платформу для работы бизнеса с генеративными нейросетями Sherpa AI Server

Платформу Sherpa AI Server, которая позволяет работать с генеративными нейросетями в закрытом контуре компании, включили в реестр российского ПО Минцифры — это продукт ИТ-компании Sherpa RPA. Об этом CNews сообщили представители Sherpa RPA.

Sherpa AI Server — платформа, которая позволяет использовать большие языковые модели во внутреннем контуре компании. Так сотрудники могут решать задачи с помощью искусственного интеллекта и при этом не передавать чувствительные данные в облачные сервисы. Это особенно актуально для крупного бизнеса и государственных компаний.

Сегодня ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю) рекомендует субъектам информационной структуры не использовать чат-боты с ИИ через интернет — в службе считают, что это небезопасно. Решение Sherpa AI Server позволяет соблюсти это требование — оно предоставляет сотрудникам доступ к нейросетям внутри ИТ-контура компании, в том числе полностью офлайн. Включение в реестр отечественного ПО показывает высокий уровень надежности платформы и ее безопасность для компаний, в том числе государственных.

Sherpa AI Server использует модели ИИ, не уступающие в качестве ChatGPT — они были дообучены, чтобы решать различные практические и бизнес-задачи на русском языке.

Константин Артемьев, основатель компании Sherpa RPA: «Из-за новых рекомендаций, связанных с информационной безопасностью, многие компании ограничены в использовании облачных нейросетей. Однако сегодня нельзя игнорировать инструменты ИИ, ведь они помогают быстрее решать задачи и оставаться конкурентоспособными. Поэтому мы создали Sherpa AI Server — он позволяет компании самостоятельно запустить «свой ChatGPT», который будет работать без облака и интернета. А значит, все чувствительные данные останутся внутри контура организации».

Доступ к нейросетям позволяет быстрее создавать контент, генерировать идеи, обрабатывать данные или встраивать ИИ в цепочки автоматизаций (например, создавать умных чат-ботов). Sherpa AI Server делает этот инструмент безопасным для бизнеса. Это решение больше всего подойдет компаниям, которые работают с персональными данными или коммерческой тайной, а также объектами критической инфраструктуры.

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Sherpa RPA — платформа автоматизации бизнес-процессов с использованием программных роботов и искусственного интеллекта. Продукты компании позволяют использовать цифровых сотрудников, избавляться от рутинных задач и ускорять бизнес-процессы.