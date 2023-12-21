МТС запустила умный ЖК в пригороде Владивостока

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о завершении комплексного проекта по цифровизации объекта жилой недвижимости в пригороде Владивостока. В районе Садгорода появился умный жилой комплекс — «Эко-хаус Пастораль» от застройщика «Да Винчи групп». МТС реализовала в ЖК проект «умный дом под ключ» — от обеспечения сетевой инфраструктурой до внедрения и заведения на единую платформу всех цифровых сервисов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Умный дом в ЖК «Эко-хаус пастораль» включает в себя четыре ключевых элемента: систему контроля доступа с бесконтактным проездом автомобилей на парковку; умный домофон с распознаванием лиц; комплексную систему наружного и внутридомового видеонаблюдения из 18 камер и систему автоматической передачи показаний приборов учета, оснащенную умными счетчиками. Все цифровые сервисы заведены на единую платформу в виде бесплатного мобильного приложения, которым пользуются все жильцы жилого комплекса.

Для обеспечения бесперебойной работы умных сервисов, МТС также построила всю сетевую инфраструктуру. Внутри здания установлено дополнительное телеком-оборудование, обеспечивающее качественное LTE-покрытие, а система умного дома в ЖК «Эко-хаус пастораль» работает на базе специальной выделенной сети для интернета вещей стандарта NB-IoT МТС.

«Цифровая недвижимость — тренд последних лет. Умные дома отличает высокий уровень безопасности и комфорта, поэтому застройщики в Приморском крае еще на этапе проекта активно начинают задумываться о внедрении цифровых сервисов для будущих новоселов. Проект по цифровизации ЖК «Эко-хаус пастораль» получился по-настоящему комплексным и масштабным, здесь цифровизировано все - от доступа на территорию до приборов учета электричества и воды. Реализацией такого крупного цифрового проекта инженеры МТС подтвердили высокий уровень своей экспертизы», – отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

«При выборе поставщика для умного дом мы искали компанию, у которой все решения будут в одном приложении. И наш партнерский проект с МТС стал удачным экспериментом, позволившим сделать ЖК «Эко-хаус пастораль» по-настоящему комфортным и безопасным для жителей. В целом, комплексное решение от МТС помогло нашему проекту получить от Единого ресурса застройщиков России диплом о присвоении класса «Е» умного дома и войти в официальный реестр умных новостроек. Теперь по этому пути пошли сразу несколько девелоперских проектов в Приморье, и скоро умных новостроек в регионе станет еще больше», — отметил генеральный директор компании «Да Винчи групп» Алексей Исаков.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.