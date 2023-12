IT_ONE и «Сколково» выбрали 8 финалистов конкурса стартапов в области ИИ для решения HR-задач

IT_ONE и Sk Fintech Hub провели конкурс технологических проектов на базе ИИ для HR-сферы. В рамках конкурса оценивались решения, направленные на улучшение HR-процессов в компании. Организаторы получили 137 заявок от компаний из 30 городов России, которые хотели вступить в соревнование со своими инновационными проектами. Больше всего было заявок из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Владивостока.

В рамках первого этапа конкурса участники должны были презентовать проект, детально объяснив, в чем заключается польза решения для HR-отрасли и как используется искусственный интеллект в данном продукте. После этого жюри конкурса оценило каждое решение относительно возможности применения продукта в IT_ONE или других крупных ИТ-компаниях. Также жюри оценивало реальную возможность применения искусственного интеллекта в решениях участников. В результате первого этапа в полуфинал прошла 21 компания.

6 декабря состоялся отбор финалистов в онлайн питч-сессии, где жюри конкурса оценивали возможную пользу от пилотирования решения в IT_ONE. Для жюри имело значение, насколько эффективными оказались предложенные продукты в оптимизации HR-процессов компании, а также их потенциал успешного внедрения в клиентах IT_ONE. Партнеры конкурса hh.ru, «Холдинг Т1», РТ Лабс, Газпромбанк.Тех и Hoff Tech также заинтересованы в использовании инновационных решений для HR-сферы и в дальнейшем планируют протестировать лучшие в своих HR-подразделениях.

Во время питч-сессии было отобрано 8 финалистов:

DeepTalk - ассесмент-центр

GetMeGit - платформа для автоматизации деятельности рекрутера

Skillometer Staff - платформа корпоративного обучения

In-Eo Neuro Surveys - приложение для проведения HR-исследований

iRecommendWork - ИИ-инструменты для рекрутмента

FoxTail Box - автоматизация рутинных процессов при найме ИТ специалистов

ZIAX - платформа голосовых и текстовых роботов

TenHunter - IT-платформа, объединяющая соискателей и работодателей

14 декабря во время демо-дня участники наглядно показали, как работают их решения. Все 8 финалистов имеют возможность получить предложение по реализации проектов с общим потенциалом коммерческих контрактов в 50 млн рублей.

«Цифровые инструменты применяются во всех процессах управления персоналом – от рекрутинга до измерения эффективности действующих сотрудников и их всесторонней поддержки. Технологии искусственного интеллекта играют в таких решениях все большую роль, уже сегодня они позволяют автоматизировать ряд важных задач, существенно увеличивая скорость и эффективность их выполнения. Активный отклик участников конкурса стартапов подтверждает эту тенденцию. Уверена, что лучшие разработки, представленные командами, окажутся востребованными в реальных бизнес-проектах и принесут пользу. Поскольку будущее в HR-cфере за диджитализацией процессов и внедрением технологических изменений», - прокомментировала Ирина Сокольская, HR-директор IT_ONE.

«Совместный конкурс IT_ONE и “Сколково” показал высокий интерес к ИИ в HR со стороны крупных корпораций и инвесторов, что является хорошей новостью для стартапов. Мы видим, что на рынке есть запрос на создание и использование инструментов продуктивности на основе ИИ и стартапам стоит обратить на это внимание. Также положительные отзывы участников по результатам конкурса убедили нас продолжить программу с новыми тематиками, например, AI in Marketing, AI in Sales, AI in Management, AI in Coding», - отметил Павел Новиков, директор Sk Fintech Hub.

Мероприятие прошло при поддержке MobileCom, CIS, GlobalCIO, ICT Online, IT World.