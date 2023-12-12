Почти половина бизнес-пользователей облаков экономит бюджет на бессерверных сервисах

Облачная платформа Yandex Cloud и исследовательская компания Ipsos подвели итоги совместного исследования российского рынка бессерверных вычислений. Бизнес уже активно использует serverless-архитектуру для работы с данными, разработки сервисов и решения IoT-задач. По мнению 43% опрошенных разработчиков и предпринимателей, это позволяет компаниям сэкономить ИТ-бюджет. При этом 83% респондентов уверены, что использование таких сервисов будет активно расти в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Бессерверные вычисления – это технология, которая позволяет использовать облачную инфраструктуру без аренды виртуальных машин. Таким образом бизнес получает не привычный доступ к вычислительным мощностям, а возможность использовать уже готовые облачные сервисы для запуска кода, управления базами данных и других ИТ-задач. Такой подход позволяет не просчитывать необходимые вычислительные мощности заранее и платить только за фактически потребленные ресурсы.

Чаще всего serverless-архитектуру используют для аналитики данных (48%), их сбора и поставки в системы хранения (44%), а также для управления облачной инфраструктурой (34%). С помощью бессерверных вычислений Yandex Cloud сервис «Много лосося» разработал систему передачи заказов во внешние службы доставки и настроил новые процессы аналитики. Теперь 10% заказов обрабатывается через новую serverless-систему. Компания Genotek также разработала сервис генеалогических древ на базе бессерверной архитектуры, что позволяет им не задумываться о производительности и масштабировании баз данных.

По словам 49% опрошенных, бессерверные вычисления могут снизить нагрузку по обслуживанию облачной инфраструктуры, сократив рутинные задачи для системных администраторов и инженеров, это также поможет оптимизировать кадровые расходы. Кроме того, бессерверная архитектура также позволяет бизнесу быстрее развиваться и масштабироваться, она способствует более оперативному внедрению технологий и поддерживает высокую скорость разработки.

«Бессерверные вычисления наиболее актуальны для небольших стартапов и для компаний с плавающей и неравномерной нагрузкой на вычислительные мощности. Многие компании уже совмещают serverless-архитектуру и традиционные облачные решения в зависимости от решаемых задач. Такой подход позволяет нам построить cloud-native платформу, которая поможет нашим клиентам не только быть гибкими в выборе облачных решений, но и сократить расходы при использовании облачных ресурсов», – сказал CPO Yandex Cloud Григорий Атрепьев.

Среди основных рисков использования бессерверных решений респонденты отмечают потерю данных из-за несанкционированного доступа к облаку. Для минимизации таких рисков Yandex Cloud обеспечивает многоуровневую защиту на всех этапах создания и предоставления сервисов, а также проводит регулярные внутренние и внешние аудиты.

Кроме того, для перехода на Serverless необходимо обучать сотрудников для работы с такой архитектурой или нанимать уже обученных специалистов. В рамках образовательной программы Yandex Cloud проводит вебинары для подготовки профильных специалистов и рассказывает о бизнес-кейсах, в которых используются те или иные serverless-решения. Также облачная платформа консультирует партнеров по внедрению таких сервисов, а архитекторы компании помогают партнерам при внедрении serverless-подхода.

«Для российских компаний serverless – относительно новая технология, выступающая как логичное продолжение и развитие облачных решений. Перспективы развития технологии в России связаны с ростом количества доступных serverless-сервисов и стабильности их работы. Сейчас идет активная миграция бизнеса в serverless с облачных и on premise решений для решения профильных задач. Также в России активно развивается пользовательская культура для serverless-решений, распространяются практики и материалы по их использованию», – отметил Виталий Савощик, менеджер исследовательского проекта Ipsos.

В исследовании приняли участие более 400 человек – это руководители и разработчики из различных компаний малого, среднего и крупного бизнеса. Основными критериями отбора респондентов было использование облачных платформ и хорошая осведомленность о работе serverless-технологий.