CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Документооборот Импортонезависимость
|

«Аэрофлот» приступил к внедрению отечественной платформы корпоративного документооборота Tessa

Авиакомпания «Аэрофлот» начала перевод корпоративной системы управления документацией на российскую ИТ-платформу Tessa. Проект внедрения реализует консорциум ИТ-компаний, включающий вендора платформы — компанию «Синтеллект». Планируемый объём обрабатываемых документов в Tessa составит не менее 2 млн в год. К системе будут подключены все сотрудники авиакомпании — это более 16 тыс. пользователей.

Переход на новую ИТ-платформу связан с обновлённой стратегией цифровой трансформации «Аэрофлота», в рамках которой предполагается замена большей части иностранных продуктов на отечественный софт. Авиакомпания оценивала ECM/BPM-решения, входящие в единый реестр Минцифры, по уровню их возможностей для реализации всего необходимого функционала по комплексному управлению документами. Это регистрация документов, их передача, движение, контроль исполнения, архивное хранение, ведение баз данных, выдача справок и многое другое.

По итогу конкурсных процедур наибольшее количество баллов набрала платформа Tessa. Учитывались такие факторы как полная импортонезависимость всех компонентов системы, современный адаптивный интерфейс, наличие полнофункционального веб-клиента, возможность интеграции с другими платформами и внешними информационными системами средствами API. Кроме этого, Tessa поддерживает создание и гибкую настройку неограниченного количества распределенных файловых и сетевых хранилищ для различных типов файлов с собственными правилами размещения и обработки контента. Отдельное требование касалось обеспечения стабильно высокой скорости работы — не более 1 секунды на открытие карточки, вне зависимости от количества одновременно работающих пользователей и объёма загруженных документов.

Реализация проекта КАСУД 2.0 осуществляется поэтапно — в рамках первой очереди внедрения будет выполнена автоматизация работы с входящей корреспонденцией, контрактами, доверенностями, бухгалтерскими документами, номенклатурой дел и электронным архивом, а также осуществлена миграция всех документов. Выполняется также интеграция с глобальными информационными системами — это межкорпоративный документооборот (МКДО), система межведомственного электронного документооборота (МЭДО) и автоматизированная информационная система управления предприятием (АИС УП). В рамках дельнейшего развития системы планируется внедрение модуля управления договорами и закупками, а также автоматизация кадрового электронного документооборота, включающего дополнительные модули ознакомления с документами, дистанционного обучения и личный кабинет работника, в котором можно будет оформить необходимые справки, отпуск, командировку, получение льгот и другое.

«Аэрофлот последовательно реализует стратегию импортозамещения в сфере ИТ, — сказал заместитель генерального директора по информационным технологиям «Аэрофлота» Антон Мацкевич. — Сегодня мы уже заменили 37 иностранных информационных систем, что составляет 44% от числа всех иностранных систем, используемых группой. В том числе «Аэрофлот» одним из первых в отрасли перешел на систему бронирования «Леонардо». Отечественные цифровые продукты надёжны, отличаются высокой производительностью и гибким функционалом, который обеспечивает бесперебойность производственных и коммерческих процессов авиакомпании».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Умный ответ на новые вызовы: как искусственный интеллект помогает ритейлерам и FMCG-компаниям решать проблемы с конкуренцией и логистикой

Разработчик «Моего офиса» получит 1,85 миллиарда на допиливание систем для «Росатома»

Self-service BI-система: почему все ее хотят

В «Гостех» отправят региональные и внутренние ИС ведомств

Инклюзивный интернет: что такое веб-доступность и как ее повысить

«Ростелеком» вложит 700 миллионов в замену VMware и Citrix

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор однофазного источника бесперебойного питания Systeme Electric Smart-Save Online SRTSE2000RTXLI-NC: надежная защита в самых сложных условиях

Гаджеты для новогоднего настроения: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники 2023 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики

Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов
Показать еще