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Компьютеры X-Com в Спортивной школе олимпийского резерва Новосибирска

Группа компаний X-Com завершила проект развития ИТ-инфраструктуры Государственного автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта». Об этом CNews сообщили представители X-Com.

Руководству школы необходимо было оснастить рабочие места новых сотрудников администрации и преподавателей. Подрядчик на поставку оборудования и выполнение работ определялся на основании открытого тендера. Наряду с финансовыми условиями конкурсная комиссия оценивала опыт участников в реализации аналогичных по объему и сложности проектов для образовательных учреждений. Победителем был признан системный интегратор X-Com, подтвердивший компетенции проектным портфолио и предложивший наиболее финансово-обоснованные условия реализации проекта.

В ходе предпроектного обследования специалисты X-Com провели аудит ИТ-инфраструктуры заказчика и проанализировали требования применяемого в рабочих процессах программного обеспечения к аппаратной части ПК. В результате выработаны рекомендации к организации рабочих мест, составлены технические спецификации оборудования и его типизацию в зависимости от выполняемых персоналом задач. На основании полученных данных выполнена поставка рабочих станций, мониторов Acer с высокой четкостью изображения, а также системного и прикладного ПО. Использование в проекте клиентского оборудования собственного производства X-Com позволило достичь наилучшего соотношения цены и производительности созданного решения.

Все оборудование интегрировано в информационную систему заказчика, выполнены пуско-наладочные работы и тестирование. Действующая в X-Com система менеджмента качества соответствует международному стандарту ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008). Вся продукция проходит многоступенчатое тестирование на всех этапах производства и сопровождается трехлетней гарантией производителя. Собственный сервисный центр и поддерживаемый склад комплектующих позволяют оперативно устранять любые неполадки в работе техники.

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Группа компаний X-Com объединяет многопрофильного системного интегратора, мультиканального поставщика ИТ-оборудования и сервисов, производителя компьютеров и серверов под собственной торговой маркой, а также интернет-магазин электроники XCOM-SHOP. Группа входит в топ-30 крупнейших ИТ-холдингов России (CNews Analytics).

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