Больше 8,5 тыс. контрагентов «Ренессанс страхование» перевел на ЭДО с «Контур.диадоком»

Почти 130 тыс. документов в год страховая компания передает своим клиентам в электронном виде, что позволяет экономить ресурсы. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Группа «Ренессанс страхование» — страховая компания с большим объемом документооборота. Переводить свои процессы в электронный вид компания начала в 2019 г. С помощью электронного документооборота (ЭДО) страховщик планировал: быстрее обмениваться документами с контрагентами; сократить расходы на документооборот; автоматизировать сдачу документов в архив; освободить время сотрудников для важных задач.

Компания выбирала сервис электронного документооборота, ориентируясь на важные для нее критерии — надежность, удобный интерфейс, возможность интеграции и наличие роуминга. Помимо этого сотрудники «Ренессанс страхование» обращали внимание на популярность сервиса на рынке и среди своих контрагентов. По всем параметрам компании подошел «Контур.диадок».

Чтобы подключить к своим учетным системам сервис ЭДО, в «Ренессанс страхование» провели интеграцию с помощью API «Диадока2: отдел разработки только в 2022 г. внедрил более 20 интеграционных решений. В 2023 г. проект продолжается — компания создает сложные интеграции под необходимые сценарии работы.

Компания создала собственную структуру подразделений в «Диадоке», чтобы маршрутизировать документы. Каждый контрагент закреплен за конкретным подразделением, и все документы от него сразу попадают нужному сотруднику. Также в «Ренессанс страхование» работает техподдержка по ЭДО, в которую могут обратиться сотрудники.

«Ренессанс страхование» привлекает контрагентов к работе через ЭДО. За последние два года их количество выросло в три раза и достигло 8,5 тыс. Добиться таких результатов страховщику помогает отдел активации «Диадока». Вместе они создали лендинг и презентацию для приглашения контрагентов к электронному обмену документами. Для менеджеров «Ренессанс страхование» проводят внутренние мероприятия по работе с контрагентами. Одно из таких — марафон, суть которого в том, чтобы привлечь к ЭДО как можно больше контрагентов за определенный период. Победителям вручаются полезные призы, например, умные колонки.

Количество документов, которое компания передает в электронном виде, увеличилось в два раза за последние два года — до 127,5 тыс. Благодаря ЭДО «Ренессанс страхование» сэкономил 7 тонн бумаги, тем самым сохранив больше 120 деревьев.

Екатерина Жукова, менеджер отдела активации в «Контур.диадоке»: «Ренессанс страхование» не только показывает отличные результаты по переходу на электронные документы, но и активно участвует в привлечении к ЭДО контрагентов. Мы вместе проводим многочисленные мероприятия, рассказываем партнерам о том, как электронный документооборот упрощает работу, помогаем присоединиться к обмену документами онлайн. В компании понимают, что для повышения собственной эффективности важно убедить контрагентов в удобстве ЭДО».

Татьяна Смирнова, менеджер по внедрению электронного документооборота «Ренессанс страхование»: «С каждым днем использования ЭДО мы повышаем эффективность документооборота. Его трансформация в электронный вид позволяет получить прозрачный жизненный цикл каждого документа и значительно ускоряет взаимодействие с клиентами, подрядчиками и поставщиками. Одним из преимуществ «Диадока» является наличие автороуминга с другими крупными операторами ЭДО. Это позволяет без дополнительных заявок настраивать связку с контрагентами, просто отправив им приглашение в системе».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.

Группа «Ренессанс страхование» – диверсифицированная независимая страховая компания, работающая на рынке 25 л. В группу входят компании: «Ренессанс страхование», «Ренессанс жизнь», Budu и УК «Спутник – управление капиталом». Услугами группы пользуются свыше 4 млн клиентов.