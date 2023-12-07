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«Росэлектроника» создала новое поколение кабелей для мобильной тактической связи

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал защищенные кабельные сборки для использования в передвижных аппаратных и мобильных комплексах связи гражданского и специального назначения. Комплектующие предназначены для работы в полевых условиях, не боятся сильных загрязнений и ударов, а также выдерживают попадание в воду на глубину до 7 метров и воздействие электромагнитного излучения.

Разработку кабельных сборок ведет входящий в «Росэлектронику» Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш». Изделия выдерживают многократные механические удары с ускорением до 20g, способны работать при температурах от -60 до 750С, стопроцентной влажности и воздуха, а также при погружении в воду до 7 метров.

Одной из ключевых особенностей кабелей являются не имеющие российских аналогов керамические наконечники оптических соединителей, которые с помощью системы линз обеспечивают позиционирование оптических волокон. Эта технология позволяет добиться высококачественного сигнала даже при сильном загрязнении мест стыковки соединителей. Это позволяет использовать сборки «Техномаша» в полевых условиях при развертывании объектов инфраструктуры нефтегазовой, горнодобывающей, оборонной промышленностей.

«На сегодняшний день российские комплексы связи гражданского и специального назначения используют в своем составе преимущественно кабели на основе меди, что делает их уязвимыми электромагнитным воздействиям и требует дополнительных мер защиты от окружающей среды при эксплуатации в полевых условиях. Применение новых оптических кабельных сборок, разработанных нашими инженерами, гарантирует устойчивую связь даже в экстремальных условиях эксплуатации», – сказал генеральный директор ЦНИТИ «Техномаш» Артем Дудкин.

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