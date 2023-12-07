Нейросети помогут работникам колл-центров меньше уставать

Компания «Первый бит» провела пилотный проект применения нейросети для расшифровки и анализа более 100 часов разговоров с клиентами. Искусственный интеллект позволяет превратить терабайты лежащего мертвым грузом аудио в полезные данные, позволяющие выявить стрессовые ситуации и слабые места в бизнес-процессах компании. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит».

«Искусственный интеллект позволяет серьезно экономить время, затрачиваемое на расшифровку информации. Разговоры превращаются в понятный текст, который можно просмотреть глазами, подправить, проанализировать. В начале декабря мы рассказали о своем эксперименте коллегам на онлайн-конференции — и тут же получили отличную идею применения этой технологии. После завершения разговора с клиентом, можно давать менеджеру описать голосом его краткое резюме, которое автоматически расшифруется и отобразится в карточке CRM-системы. Так менеджеры смогут не тратить время на конспекты звонков или прослушивание записей», - сказал руководитель направления анализа и отчетности в интеграторе ИТ-решений «Первый бит» Петр Иванов.

Расшифровка аудио в текст позволяет объективно оценивать работу менеджеров по продажам и специалистов техподдержки. Даже у самого талантливого и беспристрастного начальника на самом деле есть свои фавориты и аутсайдеры, чьи заслуги он подсознательно завышает или занижает. Данные о содержании звонков могут дать более объективную информацию о том, как хорошо сотрудник отрабатывает скрипты, и насколько гибко реагирует на получаемую от клиента информацию.

Помимо расшифровки содержания разговоров, нейросеть определяла настроение собеседников. В России не принято фонтанировать эмоциями, особенно положительными — сказывается близость восточной цивилизации. Но анализ разговоров «подсветил» специалистам ИТ-интегратора ситуации, в которых клиенты начинали негативить.

С негативом чаще всего сталкиваются специалисты техподдержки, а «продажников» эта участь практически миновала. По анализу заметно, что люди склонны подстраиваться под собеседника, отражая его эмоции. Соответственно, менеджер, который сталкивается с агрессией, часто тоже начинает говорить на повышенных тонах.

Применение тонального анализа в реальном времени может помочь определять, каким специалистам требуется передышка. Если сотрудник сталкивается с эмоционально тяжелым разговором, ему лучше сделать небольшой перерыв, чтобы не переносить негатив в коммуникацию со следующим клиентом. Это позволит ему избежать профессионального выгорания и повысит качество отработанных контактов.

Также данные «Первого бита» показали, что менеджерам иногда некомфортно называть клиенту цены товаров и услуг. Напряжение в таких ситуациях возрастает на 10%. Эта информация позволяет эффективно определять зоны развития для сотрудников.

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«Первый бит» – интегратор ИТ-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в девяти странах мира. В стеке ИТ-решений – более 70 вендоров. В команде – 7700 специалистов.