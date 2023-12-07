«1С-Рарус» за четыре месяца помог сети Desport открыть первые магазины

С помощью компании «1С‑Рарус» торговая сеть Desport запустила первые магазины спортивных товаров. За четыре месяца проектная команда спроектировала и запустила облачную ИТ-инфраструктуру, развернула и кастомизировала информационную систему на базе «1С:ERP», обучила пользователей и взяла систему на комплексное сопровождение. В планах сети Desport открыть до конца 2023 г. 35 магазинов. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Магазины Desport открываются в конце ноября — декабре 2023 г. Desport представит товары для 60+ видов спорта в 35 магазинах по всей России. Склад компании расположен в Московской области.

В качестве ИТ-партнера сети Desport выбрала компанию «1С‑Рарус», одним из важных направлений деятельности которой является комплексная цифровизация сетевых торговых предприятий на платформе «1С:Предприятие 8». За четыре месяца «1С‑Рарус» сформировал команду экспертов и запустил первый магазин торговой сети.

В рамках проекта была разработана концепция автоматизации торговой сети Desport на базе флагманского типового продукта «1С:ERP Управление предприятием 2».

За четыре месяца объединенной команде «1С‑Рарус» и Desport удалось запустить в работу девять функциональных блоков системы, включая полный контур бухгалтерского учета. Реализовать удобную работу мобильных рабочих мест и провести тонкую настройку ИТ-инфраструктуры.

Высокая степень участия команды Desport на этапе исследования бизнес-процессов позволила аналитикам «1С‑Рарус» в кратчайшие сроки смоделировать функциональную архитектуру будущего решения. Благодаря созданию функционального дизайна ERP-системы на языке пользователей, удалось сократить процесс согласований: на утверждение одного функционального блока с внесением всех правок уходило не более пяти рабочих дней.

В процессе проекта выявлено свыше 250 дополнительных требований к реализации проекта и выполнено свыше 100 доработок для удобства работы пользователей и сокращения времени выполнения операций.

Команда «1С‑Рарус» настроила взаимодействие и централизованный обмен между специализированными интегрируемыми приложениями: WMS-системой, кассовым модулем, системой маркировки товаров, хранилищем BI и системой документооборота, порталом для таможенного оформления грузов.

Для бесперебойной работы и возможности дальнейшего развития и масштабирования системы экспертами компании «1С‑Рарус» была спроектирована, а затем развернута и введена в эксплуатацию отказоустойчивая ИТ-инфраструктура. Она позволяет обеспечить высокую производительность системы для единовременной работы более 1,5 тыс. пользователей — сотрудников офиса, склада и магазинов сети.

С момента начала подготовки системы к запуску в первом магазине сотрудники «1С‑Рарус» взяли систему на комплексное сопровождение: поддержка инфраструктуры, консультации для пользователей системы в офисе и магазинах сети, дальнейшее развитие функциональности системы. Сопровождение и развитие системы будет проводиться сертифицированными специалистами «1С» в строгом соответствии с SLA по стандартам ITIL.

В ближайших планах — настройка и запуск механизмов для работы с технологией идентификации товаров с помощью RFID-меток.

Павел Марков, директор по проектам, Desport: «Секрет успеха нашего проекта заключается в ряде факторов. Во-первых, это высочайшая мотивация. Проектная команда, как со стороны Desport, так и со стороны «1С‑Рарус» на протяжении каждого из этапов проекта работала слаженно и с максимальной концентрацией, даже вне рабочего графика, если это было необходимо для достижения результата. Во-вторых, эффективная организация. Мы разделили функциональный периметр на блоки (закупки, товародвижение, производство и пр.) и сформировали выделенные команды под каждый блок с четкими ролями и зонами ответственности. Для координации работы команд и решении меж функциональных вопросов были назначены ответственные. Эффективно выстроенная коммуникация и управление были ключом к реализации столь сложного проекта в очень сжатые сроки. Помимо реализации всех необходимых бизнес процессов с необходимым уровнем автоматизации, нам удалось также настроить и запустить полный контур учета предприятия за рекордно короткий срок. Я горжусь командой проекта и искренне благодарен ее участникам за их преданность, усердие и профессионализм. Это был непростой путь к успеху, но благодаря нашему совместному труду, мы смогли достичь уникальных результатов».

Михаил Горшков, куратор проекта со стороны «1С‑Рарус»: «При старте проекта Desport наша проектная группа оценила его как „проект-вызов“. Мы не ошиблись, в моей 20-летней практике автоматизации предприятий это один из сложнейших проектов — как по срокам, функциональности, технологически, так и в психологическом плане. Команда «1С‑Рарус» держала высокий темп работы по проекту, начиная с первого дня. Хочется отметить уникальную вовлеченность всех сотрудников Desport в проект, команда заказчика была максимально мотивирована на успех».

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«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г.. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 18 городах России и за ее пределами. За 29 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. В группе компаний «1С-Рарус» работает более 3000 сотрудников.