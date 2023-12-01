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«Базальт СПО» и «Флекссофт» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве

«Базальт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», и «Флекссофт», отечественный поставщик собственных ИТ-решений для финансового сектора, заключили соглашение о технологическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Компании будут работать над обеспечением совместимости программных продуктов «Базальт СПО» и «Флекссофт», тестировать и модифицировать ПО, создавать интегрированные решения для заказчиков.

Партнеры договорились оказывать взаимную помощь по внедрению современных средств разработки программного обеспечения, а также проводить семинары для обмена опытом.

«”Флекссофт” — опытный, проверенный временем разработчик на отечественном рынке финансовых технологий. Операционные системы ”Альт” станут органичным дополнением к продуктам ”Флекссофт” и будут интересны финансовому сектору как альтернатива западному ПО. Партнерство позволит нам эффективнее работать в финансовом секторе и обеспечивать российские банки и другие финансовые структуры импортонезависимыми, безопасными и стабильными решениями», — отметил председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов..

«Очень показательно, что на финтех-площадке Финнополиса заключаются соглашения не только между потребителями и поставщиками различных продуктов, сервисов и услуг, но и между технологическими компаниями. Причем соглашения о технологическом партнерстве, которые направлены на развитие финансовых технологий», — отметил генеральный директор «Флекссофт» Аркадий Лобас.

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«Базальт СПО» («Альт Линукс» до 2015 г.) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. Развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. В 2023 году ОС «Альт» заняли первое место в первом в России рейтинге российских операционных систем по версии CNews.

АО «Флекссофт» занимается разработками в области информационных технологий для финансового сектора экономики с 1991 г. Является членом Ассоциации российских банков (АРБ), Ассоциации «Финтех», Ассоциации Региональных банков России (Ассоциация «Россия»), Российского союза промышленников и предпринимателей, объединения «Руссофт», объединения Делового центра экономического развития СНГ, Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт».

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