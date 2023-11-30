«Акрон» развивает внутренний электронный документооборот

Группа «Акрон», российский вертикально интегрированный производитель минеральных удобрений, на своих производственных площадках в Новгородской и Смоленской области развивает внутренний ЭДО (электронный документооборот), обеспечивающий цифровизацию и ускорение операционной деятельности.

Среди проектов, прошедших опытно-промышленную эксплуатацию: внедрение электронного наряда-допуска к выполнению опасных работ (производственный сектор, более 40 тыс. документов в год) и цифровизация документов внутреннего перемещения материальных ценностей (сектор бухгалтерского учета, более 25 тыс. документов в год). Об этом CNews сообщили представители «Акрон».

Руководитель управления по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды ПАО «Акрон» Мария Налитова: «С 2022 г. ПАО «Акрон» использует электронные наряды-допуска к опасным работам и новые регламенты, связанные с нововведением. Все стадии, от формирования до согласования документов, проходят в корпоративной информационной системе и полностью цифровизированы. Это исключило затраты времени работников на получение разрешительных документов и позволило к концу текущего дня иметь полный согласованный список выполняемых работ предстоящих периодов. Также был организован электронный журнал наряда-допуска, что упрощает процесс проверок, анализа производственных событий и предоставление отчетности контролирующим органам. Запуск внутреннего ЭДО изменил рабочий процесс по управлению промышленной безопасностью в лучшую сторону: быстрее, точнее, доступнее».

Главный бухгалтер ПАО «Акрон» Надежда Павлова: «Перевод бумажных документов в электронный вид упростил задачу материально-ответственным лицам – они больше не тратят время на физическую передачу и согласование документов. Учитывая масштаб территории производства, процесс ускорился существенно. Для бухгалтера поиск документов в архиве и предоставление по запросу контролирующих органов теперь быстрее и доступнее, не говоря уже о снижении затрат на саму печать. Эффекты цифровизации в наших задачах ощутимы. Мы ожидаем дальнейшего масштабирования решения».

Руководитель департамента по информационным технологиям группы «Акрон» Денис Гузанов: «Проекты в рамках развития внутреннего ЭДО являются одними из приоритетных ИТ-проектов группы «Акрон». Их основной целью является ускорение бизнес-процессов, повышение скорости получения оперативных данных, а также снятие с высококвалифицированных специалистов рутинных задач путем полноценного перевода бумажного документа в цифровой вид. На основе положительного опыта и эффектов цифровизации группа «Акрон» продолжает развивать и масштабировать внутренний ЭДО».