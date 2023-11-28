CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

За кулисами облаков: что не расскажет вам ваш провайдер

7 декабря в 11:00 (по МСК)

Облака давно стали обычным и постоянным инструментом в пользовании у компаний. Но все ли вы знаете о том, сколько и на какие облачные ресурсы вы тратите?

7 декабря в 11:00 эксперты из компании «Инферит Клаудмастер» проведут вебинар, посвященный тайнам облачных провайдеров, расскажут, что скрывается от ваших глаз в счетах и поделятся секретами, которые помогут вам максимально эффективно взаимодействовать с облачной инфраструктурой.

Спикеры мероприятия Александр Асаулко и Павел Аладинский сделают разбор текущей ситуации на рынке облачной инфраструктуры и представят инструменты для контроля и оптимизации затрат на облачные сервисы на базе платформы «Инферит Клаудмастер».

Программа вебинара:

  • Проведем краткий обзор ситуации на рынке облачных провайдеров: проблемы и решения.
  • Разберем, что происходит на стороне облачного провайдера при выставлении счетов.
  • Рассмотрим, какие данные скрываются в отчетах и счетах от провайдеров и каких результатов можно достигнуть.
  • Расскажем о FinOps-решении «Инферит Клаудмастер».
  • Q&A сессия.

Обращаем ваше внимание, регистрация на данный вебинар обязательна.

Мероприятие бесплатное. Регистрация по ссылке.

erid:2SDnjeDBXs6Рекламодатель: ООО "СОФТЛАЙН ПЛАТФОРМЫ"ИНН/ОГРН: 7723418184/5157746055385Сайт: https://cloudmaster.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Пивоваров, FIS: Востребованность систем класса no-code/low-code будет расти десятками процентов в год

Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения

Виктор Андрианкин, IТQ Group: Крупные игроки делят 40% рынка заказной разработки

Росатом проведет общероссийский форум по математическому моделированию

Как государство поддерживает внедрение искусственного интеллекта

Новая функция блокчейна Ethereum помогла ограбить 99 тыс. жертв на $60 млн

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор обновлений в платформе Салют ТВ: новый интерфейс, искусственный интеллект и сквозной поиск

Как подготовить дом к зиме: лучшие умные гаджеты

Выбираем робот-пылесос: за что нужно платить в 2023 году

Показать еще

Наука

Раскрыть начало формирования свободы воли у человека помогли детские гаджеты

Паутина из тутовых червей в 6 раз прочнее кевлара — ее можно использовать даже для бронежилетов

Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары
Показать еще