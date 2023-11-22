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Cloud4Y перенёс в облако базы данных компании «Автоматизация.про»

Системный интегратор «Автоматизация.про» разместил часть своих приложений в облаке провайдера Cloud4Y.

«Автоматизация.про» — системный интегратор области промышленной, лабораторной и офисной автоматизации. Компания разрабатывает программное обеспечение для автоматизации бизнеса, внедряя решения в предприятия по всей России и помогая компаниям как с локальной модернизацией ИТ-систем, так и с организацией их с нуля.

Рост компании привёл к тому, что локальной инфраструктуры для решения некоторых задач стало недостаточно. Кроме того, требовался высокий уровень защищённости и отказоустойчивости систем. Вопрос масштабирования системный интегратор решил путём обращения к корпоративному облачному провайдеру Cloud4Y.

Провайдер своими силами развернул виртуальную инфраструктуру и провёл миграцию баз данных в облако со всеми настройками API, используя проверенное решение помощью Veeam Cloud Connect. Теперь на платформе провайдера работает несколько серверов системного интегратора, в том числе чат-сервера на WebSocket.

Предоставив на выгодных условиях облачные ресурсы по модели IaaS, провайдер помог компании «Автоматизация.про» быстро масштабироваться и получить более высокую пропускную способность без необходимости инвестировать значительные средства в инфраструктуру.

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