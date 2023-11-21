«Ростелеком» в Кургане завершил монтаж автоматизированного пункта весогабаритного контроля

«Ростелеком» в Кургане завершил монтаж автоматического пункта весового и габаритного контроля (АВГК) для грузового транспорта на шоссе им. Тюнина. Система сможет определять тип автомобиля, его размеры, массу, а также считать количество осей транспортного средства, фиксировать его скорость и вычислять направление движения авто. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Все необходимые измерения можно будет проводить без остановки или снижения скорости машин в режиме 24/7. Кроме того, цифровой дорожный контролер может распознавать регистрационные знаки транспорта. При необходимости расширения функционала в систему можно включить дополнительные модули. Например, возможность идентификации разыскиваемых транспортных средств.

Ирина Саблукова, директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области: «В Зауралье за последние четыре года выполнен колоссальный объем работ по приведению дорог в нормативное состояние: с учетом текущего года —порядка 2000 км. Задача не только отремонтировать, но и сохранить трассы. Основное назначение пунктов весогабаритного контроля как раз в этом и состоит».

Александр Каменских, директор по прикладным проектам филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»: «Комплекс весогабаритного контроля состоит из дорожных датчиков, лазерных сканеров, камер фотовидеофиксации, вычислительного модуля и информационных табло. Все оснащение — российской разработки и производства. На сегодняшний день пройдена первичная поверка оборудования комплекса. Все устройства соответствуют установленным стандартам, нормам и параметрам, а значит готовы к эксплуатации».

Длина участка с оборудованием, которое фиксирует габариты, вес и скорость проходящего транспорта, составляет 200 метров. До того, как вмонтировать датчики, специалисты «Ростелекома» обновили дорожное покрытие, укрепили обочины, установили барьерное ограждение, опоры освещения и обустроили кабельные траншеи.

Модернизация дорожной инфраструктуры ведется по контракту между цифровым провайдером и муниципальным казенным учреждением «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана».

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов.