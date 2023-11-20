CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках Ритейл Розница
|

NFC-табличка повысила долю оплат через СБП почти на треть

Использование платежных NFC-табличек на кассах магазинов увеличило долю платежей через Систему быстрых платежей с 15% до 19%, то есть почти на треть. К таким выводам пришли аналитики Делобанка по результатам исследования, проведенного среди предпринимателей и организаций, пользующихся этим инструментом. Об этом CNews сообщили представители банка «Синара».

Опрошенные предприниматели сообщили, что повышение конверсии в СБП происходит за счет трех основных факторов. Первый – NFC-табличка позволяет принимать оплату не только по QR-коду, но и обычным касанием телефона. Это воспринимается покупателями как более удобный вариант.

Второй фактор – сегодня для оплаты по QR-коду его нужно либо распечатать, либо повернуть к клиенту терминал с высветившимся кодом. Это не всегда удобно. NFC-табличка же позволяет избежать этих трудностей.

Наконец, платежная табличка привлекает внимание, что выделяет ее в зоне кассового обслуживания.

Согласно недавно проведенному исследованию, 34,2% покупателей знают про NFC-таблички, использовали их для оплаты покупок и признают удобство такого метода.

«Выигрывают предприниматели, которые не просто размещают у терминала платежную табличку, но и стимулируют своих продавцов рассказывать о ней покупателям и показывать, как оплатить. У таких них растет выручка, а расходы на банковские комиссии ощутимо уменьшаются», – отметила директор Делобанка Ирина Кузьмина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Уволенные сотрудники «Авито» пошли в суд с требованием вернуть им работу и деньги

Конференция CNews «Современный цифровой офис 2023» состоится 28 ноября

CNews и ВТБ наградят лучшие проекты в области технологий работы с данными премией Data Fusion Awards

Субъектам КИИ запретят использовать иностранные ПО и «железо» в сентябре 2024 г. Но будут исключения

Принят в первом чтении закон о запрете пользоваться мобильниками во время уроков

Импорт оборудования для производства электроники исключен из списка льготного кредитования

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: выбор ZOOM

Печать без забот: расходные материалы G&G премиального качества

Лучшие российские ноутбуки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что такое суперконтиненты и правда ли, что все континенты Земли соединятся

Новый уникальный вид птерозавра — у него двухметровый размах крыльев и огромный костяной гребень на голове

Нужен ли мозг, чтобы учиться: медузы ошеломили ученых своими навыками
Показать еще