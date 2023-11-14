В Москве впервые искусственный интеллект начал выявлять ЛОР-заболевания на рентгене

В Москве нейросети впервые начали распознавать признаки лор-заболеваний на рентгеновских снимках. Умные алгоритмы способны обнаруживать по результатам рентгенографии носовых пазух серьезную патологию — синусит. Это самое распространенное исследование для выявления заболеваний придаточных пазух носа. В 2022 г. в России провели более 3 млн таких обследований. Новый сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ) поможет врачам получать предварительные результаты сразу после процедуры. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ.

«Лучевая диагностика быстрее других в здравоохранении развивается в области цифровых сервисов и нейросетей. Только за этот год у московских врачей появились сервисы сразу по девяти направлениям работы искусственного интеллекта. Сейчас в Москве искусственный интеллект впервые научился определять признаки лор-заболеваний на рентгеновских снимках пациентов. Это уже 28 клиническое направление, по которому алгоритмы умеют распознавать патологии. Предварительный результат обработки исследования будет доступен в течение двух-трех минут. Нейросеть существенно облегчает задачу врача и экономит время, которое можно потратить на пациента», — сказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Сервис на базе ИИ отмечает цветовыми подсказками на медицинском изображении области возможных патологий, делает автоматические измерения, которые важны для врача при постановке диагноза, и составляет описание. Окончательное решение принимает врач, но применение новых технологий значительно ускоряет и повышает точность работы.

Сервисы искусственного интеллекта используют в рамках эксперимента по применению технологий компьютерного зрения в московском здравоохранении с 2020 г. Проект реализует комплекс социального развития Москвы совместно со столичным Департаментом информационных технологий на базе Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. Сегодня в столице работает более 50 сервисов искусственного интеллекта по 28 клиническим направлениям. С их помощью медики проанализировали свыше 10,5 млн исследований.

«Правильное описание рентгеновского снимка при синуситах — это часто нетривиальная задача. Лицевая часть черепа человека устроена довольно сложно, поэтому на рентгеновском снимке разные костные структуры накладываются друг на друга. На этом фоне иногда затруднительно оценивать воспалительные изменения мягких тканей пазух и другие проявления патологии, например, уровень жидкости, которой может быть заполнена пазуха, или даже нарушения целостности костных стенок. Искусственный интеллект в таких случаях может оказаться полезным инструментом, который обратит внимание врача на утолщение слизистых и посчитает процент заполнения пазухи патологическим содержимым», — отметил главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.

Использование технологий компьютерного зрения в медицине сокращает время на интерпретацию диагностических исследований, а также предоставляет медперсоналу информацию для постановки более точных диагнозов и назначения эффективного лечения. Внедрение таких технологий в здравоохранение позволяет создавать и развивать рынок систем поддержки врачебных решений в лучевой диагностике.

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Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы — научно-практическая организация в структуре комплекса социального развития мэрии Москвы, основанная в 1996 г. Она специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, на развитии лучевой диагностики, организации работы медучреждений, проведении научных исследований, а также образовании медицинских работников.