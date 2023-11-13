«Группа Астра» и Университетский консорциум исследователей больших данных объявили о сотрудничестве

Университетский консорциум исследователей больших данных совместно с отечественным разработчиком инфраструктурного ПО «Группой Астра» планируют создание новых, а также адаптацию уже имеющихся образовательных программ в области ИТ для ВУЗов. В рамках сотрудничества предполагается научно-техническое взаимодействие с использованием потенциала каждого из участников в направлениях, представляющих взаимный интерес. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«Группа Астра» рассматривает данное сотрудничество как возможность продолжить формировать в еще большем количестве ВУЗов сообщество активных студентов ИТ-специальностей, заинтересованных в получении передовых знаний в области отечественных технологий и решений. Также партнерство позволит на базе отраслевых и опорных ВУЗов открывать авторизованные учебные центры и «Астра-лаборатории».

Разработчик серьезно подходит к развитию направления образования. Сейчас в число партнеров компании входят более 400 образовательных организаций. Обучение на специализированном web-портале вендора проходят свыше 13 тыс. слушателей ежегодно. «Группа Астра» создала сеть из более 100 авторизованных учебных центров по всей стране, где уже прошли подготовку около 22 тыс. человек.

«Мы последние несколько лет активно говорим о том, что необходимо внедрять отечественное ПО, в том числе Linux. В ИТ-сообществе эта система уже признанный стандарт, например, на ней работает Суперкомпьютер ТГУ. Главная цель сотрудничества с «Группой Астра» – это импортирование отечественной системы в вузы для решения научных и образовательных задач. Это будет попытка зайти «снизу» - непосредственно со стороны пользователей, в первую очередь, это будут исследователи Университетского консорциума больших данных, который создан в ТГУ», – сказал генеральный директор Ассоциации «Университетский консорциум исследователей больших данных», директор Суперкомпьютерного центра ТГУ Вячеслав Гойко.

«Сотрудничество «Группы Астра» с Университетским консорциумом исследователей больших данных – это отличная возможность обмениваться опытом разработки и внедрения проектов на основе открытых данных и находить новые взаимные точки роста. Мы хотим привлекать академических и технологических партнеров, входящих в Консорциум, в свои проекты, а также присоединиться к вузовскому сообществу и проектам участников, чтобы совместно решать актуальные для всей страны ИТ-задачи. Немаловажно, что в Консорциум входят, кроме ВУЗов, и представители бизнеса, компании из разных отраслей экономики. Кроме того, в числе членов есть и иностранные ВУЗы. Налаживание контакта и сотрудничество с ними для нас значимо в рамках развития международного направления», — отметил руководитель отдела перспективных проектов департамента регионального развития «Группы Астра» Константин Кузнецов.

«Группа Астра» предоставляет экосистему программных решений, которая позволяет покрыть все основные запросы партнеров в системном и прикладном ПО.

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари сиайэс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Университетский консорциум исследователей больших данных – объединение научных и образовательных организаций, реализующих фундаментальные и прикладные исследования в области сбора и анализа больших данных, а также ведущие разработку продуктов и инструментария для работы с большими данными. Инициированный Томским государственным университетом, Консорциум создан 22 декабря 2017 г. Его учредителями, помимо ТГУ, выступили Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова и Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. В 2018 г. к Консорциуму присоединились факультет государственного управления МГУ и Институт образования НИУ ВШЭ. На сегодняшний день в Консорциуме 70 образовательных и научных организаций из четырех стран мира. В 2022 г. он приобрел статус международного, подписав Меморандум о присоединении с университетами Казахстана, Узбекистана и Армении.