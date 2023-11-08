Сервис Sign.Me запустил оформление электронной подписи без визита в удостоверяющий центр

Сервис Sign.Me добавил возможность получения юридически значимой мобильной электронной подписи (ЭП) онлайн за несколько минут. Все, что требуется от пользователя, – это иметь верифицированную учетную запись на «Госуслугах» и смартфон. Личность заявителя подтверждается через «Единую систему идентификации и авторизации» (ЕСИА). Такой способ подходит для выпуска усиленной неквалифицированной электронной подписи (НЭП). Об этом CNews сообщили представители Sign.Me.

В России сертификат НЭП может выдаваться только после идентификации личности заявителя удостоверяющим центром (УЦ). Федеральный закон «Об электронной подписи» предполагает два вида идентификации при выпуске НЭП: очную и с помощью ЕСИА. В первом случае сертификат выдается только после визита в удостоверяющий центр, а во втором – сразу после подтверждения через «Госуслуги», нужна лишь верифицированная учетная запись, которая есть у порядка 70% жителей России. Использование государственной инфраструктуры идентификации не только ускоряет процесс получения подписи, но и является дополнительным гарантом безопасности для всех участников документооборота, сводя к нулю вероятность использования поддельных документов и иных мошеннических схем.

Чтобы получить усиленную электронную подпись без личного визита в удостоверяющий центр, достаточно установить приложение Sign.Me и подтвердить выпуск сертификата ЭП с помощью «Госуслуг». Это занимает около трех минут, после чего можно сразу подписать документ любого формата и отправить его прямо из приложения по электронной почте или в мессенджеры.

Александр Кофанов, генеральный директор Sign.Me: «Наша задача – создавать продукты, которые делают жизнь людей лучше и помогают любому бизнесу быть в авангарде цифровизации. Это было бы намного сложнее без благоприятной среды, созданной государством. Развитые государственные цифровые сервисы и прогрессивная регуляторная политика позволяют бизнесу запускать по-настоящему удобные решения для всего населения. Выигрывают от этого все: общество, государство и бизнес. Наш новый продукт – отличный пример такой синергии. Мы как ИТ-компания создаем удобный сервис, а благодаря ЕСИА его может применять действительно большое количество людей и организаций».

Усиленная неквалифицированная электронная подпись создается с помощью криптографических операций и обладает высокой степенью защиты. Она позволяет подтвердить, кто именно подписал документ, а также удостовериться, что после подписания документ не менялся. НЭП подходит для договоров аренды, кадровых документов, договоров услуг, закрывающих документов, документов для страховых компаний и др. Исключения составляют лишь некоторые виды документов: например, счет-фактура, договор купли-продажи недвижимости или автомобиля и договор связи при получении сим-карты удаленно. Это делает такой вид подписи универсальным: он подойдет как физлицам, так и предпринимателям. Для последних в Sign.Me доступен гибкий тариф, при котором у компании есть возможность оплатить выпуск подписей для своих клиентов и, таким образом, оцифровать весь внешний документооборот, сделав его комфортным для конечных потребителей.

Sign.Me предоставляет не только саму возможность подписания документов ЭП, но и большое количество интерфейсов, которые делают ее использование доступным каждому. Чтобы подписать документ, его не обязательно скачивать или загружать в отдельную папку: пользователь может отправить файл на подпись прямо из мессенджера или почтового клиента. Если документ находится на ПК или планшете, пользователю не придется пересылать его в приложение вручную: его можно загрузить в личный кабинет в веб-версии и зайти в Sign.Me на смартфоне, только чтобы поставить подпись. Отправить подписанный документ можно любому человеку из списка контактов или по номеру телефона, а также в мессенджеры, электронную почту и даже сообщением в соцсетях. Подписанные документы сохраняются в приложении, их также можно скачать в удобную папку в смартфоне.

Получить мобильную электронную подпись Sign.Me посредством личной идентификации в удостоверяющем центре по-прежнему возможно. Этот способ подойдет для оформления НЭП пользователями, у которых нет подтвержденной учетной записи на «Госуслугах», а также тем, кому необходима квалифицированная электронная подпись (КЭП).

Sign.Me реализует выпуск неквалифицированных сертификатов с подтверждением через ЕСИА совместно с партнером, который выполняет роль удостоверяющего центра, – ООО «Айти мониторинг». Эта компания также является аккредитованным УЦ и занимается выпуском квалифицированных сертификатов.