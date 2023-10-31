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Компания «УГМК-телеком» презентовала новую технологию диспетчеризации

«УГМК-телеком» представила технологию «горный диспетчер». Об успешном применении нового подхода рассказывали представители компании «УГМК-телеком».

Заместитель генерального директора по системной интеграции УГМК-Телеком Антон Кондратьев рассказал коллегам о переходе от зонального позиционирования рабочих и транспорта (СПГТ) на рудниках к комплексной диспетчеризации.

Новая система «горный диспетчер» имеет функционал точного, «координатного» позиционирования и позволяет выборочно включать в себя другие системы, создавая тем самым оптимальный автоматизированный комплекс диспетчеризации, основанный на индивидуальных потребностях каждого рудника. Можно, к примеру, объединить газоанализ, видеонаблюдение, антинаезд, поиск под завалами и другие системы безопасности, которые применяются на горно-обогатительных комбинатах.

«Горный диспетчер» – это следующий этап в развитии СПГТ, который включает в себя диспетчеризацию многих инженерных систем, присутствующих в шахтах. За ним – будущее. Нам было важно донести до потенциальных заказчиков, что эта технология уже используется, и что мы умеем с ней работать. Подобные проекты комплексной диспетчеризации уже реализованы нами в ряде ГОКов или находятся в стадии пусконаладки», – сказал Антон Кондратьев.

О сервисном обслуживании объектов горнодобывающей отрасли поговорили в рамках презентации блока технического обслуживания «УГМК-телеком». На сегодня компания имеет семь участков ТО и присутствует в 13 городах страны, в том числе в Свердловской, Кемеровской, Оренбургской и Московской областях, республике Башкортостан.

«Наша главная цель – обеспечить непрерывную работу систем и оборудования для сохранения жизни и здоровья людей. Сегодня мы обслуживаем системы безопасности на подземных рудниках, системы противопожарной защиты, охранное видеонаблюдение и системы контроля и управления доступом, системы связи, автоматизации и диспетчеризации, электроснабжения и инженерных систем зданий. Можем провести аудит оборудования и дать рекомендации по его модернизации», – сказала руководитель направления организационного развития блока технического обслуживания Наталья Асманкина.

В качестве успешного кейса компания презентовала проект, реализованный на ГОКе в Башкирии.

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