«Лента онлайн» повысила показатель CTR-поиска благодаря гиперперсонализации

Специалисты сервиса доставки «Лента онлайн» улучшили конверсию приложения благодаря ранжированию списка товаров, который подстраивается индивидуально под каждого клиента в каталоге и поиске. Об этом CNews сообщили представители «Ленты».

Клиенты «Ленты онлайн» добавляют большую часть товаров в корзину из каталога и поиска. Это два важных блока, поэтому команда data science начала внедрять в них гиперперсонализацию. При разработке алгоритма учитываются не только локальная популярность позиций, но и личные предпочтения покупателя: ценовой сегмент, история онлайн- и офлайн-покупок, а также заказы других клиентов со схожим поведением. Персональный список товаров для категории или подкатегории формируется для клиента на основе анализа массива исторических данных.

Ранее при сортировке выдачи товаров учитывались локальная популярность товаров и количество заказов клиента. Благодаря гиперперсонализации показатели кликабельности (CTR) из поиска и каталога увеличились на 6% и 2% соответственно.

Директор управления данными и аналитикой онлайн-сервисов «Ленты» Дмитрий Бодунов: «Внедрение персонального ранжирования каталога и поиска — знаковый для нас этап. Мы выстроили аналитическую инфраструктуру, процессы взаимодействия data science команд с командами разработки сервиса и внедрили практики машинного обучения. Персонализация каталога и поиска — один из этапов улучшения всего клиентского пути, который проходят пользователи нашего сервиса».

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МКПАО «Лента» – российский многоформатный продуктовый и FMCG-ретейлер. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов, а также недавно запустила новый формат магазинов у дома под брендом «Мини лента». «Лента» также дает покупателям возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы «Лента онлайн», сервисы онлайн-партнеров и платформы «Утконос». Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. По состоянию на 30 сентября 2023 г. под управлением «Ленты» находится 261 гипермаркет, 415 супермаркетов и магазинов «Мини лента» общей торговой площадью почти 1,72 млн кв. м в более чем 200 населенных пунктах России. «Лента» располагает 15 распределительными центрами по всей России. В 2022 г. выручка «Ленты» составила 537 млрд руб.