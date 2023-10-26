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Cloud4Y предоставил облачные мощности «Центру бухгалтерских услуг»

Облачный провайдер Cloud4Y предоставил вычислительные мощности «Центру бухгалтерских услуг». Это позволит компании организовать более эффективную работу сотрудников без инвестиций в локальную ИТ-инфраструктуру.

«Центр бухгалтерских услуг» оказывает бизнесу консультационные и бухгалтерские услуги на постоянной и разовой основе. Компания сотрудничает с организациями любых сфер деятельности и предлагает постановку, восстановление и сопровождение бухгалтерского учета, ведение зарплатного и кадрового учёта, подготовку и сдачу бухгалтерской и налоговой отчетности, в том числе нулевой.

Миграция на облачную платформу требовалась «Центру бухгалтерских услуг» для оптимизации внутренних бизнес-процессов и повышения отказоустойчивости инфраструктуры. Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y предложил наиболее привлекательные условия и помог интегрировать облачные решения в бизнес-процессы бухгалтерской компании.

Технические специалисты провайдера быстро развернули необходимую виртуальную инфраструктуру, не прерывая деятельность «Центра бухгалтерских услуг». Переезд в облако прошёл незаметно для клиентов компании, что особенно важно в этой чувствительной сфере. Сотрудники же получили новые возможности для более эффективной работы.

Использование облачных ресурсов Cloud4Y по модели IaaS позволяет «Центру бухгалтерских услуг» развиваться дальше в области консалтинговых и бухгалтерских услуг, гарантируя клиентам стабильно высокое качество работы.

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