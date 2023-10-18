Опрос «М.Видео-Эльдорадо»: 89% россиян считают, что устройства для умного дома делают жизнь комфортнее и экономят время

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, выяснила отношение россиян к системе умного дома и для каких повседневных задач они чаще всего используют смарт-устройства. По итогам девяти месяцев 2023 г. в «М.Видео-Эльдорадо» штучные продажи товаров для умного дома увеличились на 65% к прошлому году, колонок с голосовыми помощниками — на 90%. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

По результатам онлайн-опроса «М.Видео-Эльдорадо» (анкетирование, 1,5 тыс. респондентов, возраст: 18-55, Россия, период: октябрь 2023 г.) большинство россиян (89%) оказались полностью или частично согласны с тем, что набор девайсов для организации системы умного дома делает жизнь комфортнее и экономит время при решении повседневных бытовых задач. Примерно половина (48%) респондентов также разделяют мнение, что установка и настройка элементов умного дома достаточно проста и не требует дополнительных технических знаний.

Благодаря различным типам устройств умный дом позволяет автоматизировать различные рутинные действия и сделать домашнее пространство безопаснее. Среди наиболее актуальных и часто используемых сценариев, уже реализованных или планируемых к внедрению дома, опрошенные россияне назвали: управление светом, уборку, управление музыкой и защиту розеток, контроль климата в помещении и управление бытовой техникой, а также управление водоснабжением и видеоконтентом. 84% респондентов также выразили уверенность, что оборудование для умного дома, включая специализированных замки, датчики и камеры, делает жилые помещения безопаснее.

Смарт-колонки с голосовыми ассистентами выступают одним из центров управления умными датчиками и умной бытовой техники, либо используются как самостоятельное многофункциональное устройство. В ходе опроса владельцы умных колонок назвали самыми популярными следующие функции: прослушивание музыки, запрос информации, включения таймера или будильника, возможности для детей, управление устройствами умного дома и техникой.

Спрос на умные устройства продолжает демонстрировать двухзначную динамику. По итогам девяти месяцев 2023 г. в «М.Видео-Эльдорадо» на 65% в количественном выражении увеличились продажи устройств для организации умного домашнего пространства. Средний чек при покупке одного девайса сохранился на уровне 2022 г., составил порядка 1,3 тыс. руб. Среди драйверов спроса: усиление тренда на цифровизацию домашнего пространства, стремление сделать его безопаснее и энергоэффективнее, доступность и увеличение ассортимента российскими брендами, в том числе устройств на базе протокола ZigBee. Среди умного оборудования наибольшим спросом у россиян пользуются лампочки, розетки, приборы управления, датчики безопасности и IP-камеры.

Спрос на умные колонки в обеих сетях в январе-сентябре увеличился на 90% к тому же периоду прошлого года. Этому способствует расширение и стабильное наличие устройств под разные запросы, развитие сценариев использования и возможностей голосовых ассистентов, растущая популярность экосистем российских компаний — «Яндекс», VK и «Сбер». Наиболее активен спрос в базовом сегменте до 5 тыс. руб. и флагманских моделей.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») — российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входит ИТ-компания «М.тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла и электронной коммерции, и финтех платформа «Директ кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает как онлайн-платформу, так и сеть магазинов под обоими брендами, общий трафик компании составляет порядка 1,3 млрд контактов в год. Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1,2 тыс. магазинов в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники, что обеспечивает широкий ассортимент и быструю доступность техники на всей территории страны.