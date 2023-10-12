Cloud4Y развернул виртуальную инфраструктуру для «Эрсте проект»

Использование облачных ресурсов позволило организовать совместную работу распределенных проектов по глобальной сети.

«Эрсте проект» — проектная компания, которая работает на строительном рынке с 2020 г. Поскольку строительство объектов может вестись в разных уголках страны, а проектирование требует участия нескольких разных специалистов, компания задумалась о переходе на облачные решения.

После тестирования разных виртуальных конфигураций серверов, компания «Эрсте проект» выбрала облачную платформу Cloud4Y, арендовав виртуальные мощности по модели IaaS. Технические специалисты провайдера развернули облачную инфраструктуру с требуемыми параметрами, помогли настроить хранилище данных и Revit Server. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Revit Server — приложение от Autodesk для совместной работы с моделями, которое позволяет ускорить проектные работы. Пользователи получают возможность синхронизироваться без оглядки на других пользователей, так как каждый участник проекта обновляет на сервере только те части, которые изменил. И не приходится ждать очереди на синхронизацию, рискуя получить ошибку доступа к файлу-хранилищу.

Использование облачных мощностей Cloud4Y позволило «Эрсте проект» организовать совместную работу над проектами, повысив скорость разработки моделей и сохранив комфортные условия для сотрудников.