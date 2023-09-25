CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения ИТ в банках
|

«Банк русский стандарт» внедрил российское ПО: SIEM-систему «Лаборатории Касперского»

«Банк русский стандарт» (БРС) перешел на российскую систему анализа и управления событиями – SIEM-систему Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA). Миграция на отечественное программное обеспечение (ПО) и взаимодействие с российскими производителями повысит надежность и стабильность ИТ-систем банка. Об этом CNews сообщили представители БРС.

Решение «Лаборатории Касперского» дает возможность автоматизировать многие рутинные действия, централизованно собирать, анализировать и проводить корреляцию событий из различных источников данных для выявления и предотвращения инцидентов. Архитектура KUMA позволяет легко встроить в текущую ИТ-систему «Банка русский стандарт».

Решение отличает высокая производительность: свыше 300 тыс. событий в секунду (EPS) на один узел системы (корреляторы, базы данных и т. д.). В KUMA применяется инновационный подход. В отличие от SIEM других производителей, она позволяет хранить и искать информацию централизованно, без необходимости переключаться между технологиями хранения, обогащать обнаружения данными, а также применять автоматизированные действия по реагированию на инциденты. Область хранения не требует дорогостоящих серверов, она может быть развернута на бюджетном оборудовании.

«Мы всегда говорим о важности комплексного подхода к защите, что позволяет интегрировать в рамках единой платформы наши технологии с технологиями сторонних производителей. Мы внимательно относимся к обратной связи от заказчиков и вносим изменения в продукт на основе запросов как тех, кто уже использует систему, так и тех, кто только рассматривает возможности внедрения нашего решения», – отметила Марина Усова, директор управления корпоративных продаж «Лаборатории Касперского».

***

АО «Банк русский стандарт» основан в 1999 г. Генеральная лицензия Банка России № 2289 выдана бессрочно 19 ноября 2014 г. «Русский Стандарт» – член «Ассоциации Финтех».

«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 г. Портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя передовые продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 млн пользователей и 220 тыс. корпоративных клиентов во всем мире.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вышла новая версия российского супераппа для сотрудников: ВКС на 120+ участников и 4-й уровень доверия ФСТЭК

«Ростелеком» вложит полтора миллиарда в отечественную CRM под названием «Декомпозиция»

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 28 сентября

У российского автопрома нашлись десятки потребностей, которые не покрывает отечественное ПО

СберТех рассказал о собственном решении для управления DevOps-конвейером

К 2027 году российский рынок СУБД и инструментов обработки данных составит 170 млрд руб

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus PRU.03.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов

11 функций WhatsApp, о которых не все знают

Обзор HIPER EasyView HS2401: безрамочный монитор начального уровня

Показать еще

Наука

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов
Показать еще