КАИ и «Микрон» начинают совместную подготовку инженерных кадров для микроэлектроники

Первым совместным проектом Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ) и «Микрона», резидента ОЭЗ «Технополис Москва», станут программы подготовки инженерных кадров для микроэлектронного производства, в том числе для иностранных студентов.

В соответствии с соглашением о совместной подготовке специалистов в области микроэлектроники, будут сформированы 3 магистерские программы по направлениям: технологические процессы кремниевой микроэлектроники; проектирование микросхем и радиоэлектронной аппаратуры; автоматизация микроэлектронных производств.

«В первый год планируется принять до 20 студентов. Программы разрабатываются согласно потребностям «Микрона», студенты будут обеспечены нашей учебно-лабораторной базой, а также с первого дня смогут подключиться к конкретным производственным задачам в условиях реального предприятия. Задача 2-летнего интенсива: актуальный комплект знаний и умений, отточенный практикой», – сказал ректор КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев.

«На «Микроне» будет организована возможность освоить техпроцессы, работу в лабораториях, обслуживание технической инфраструктуры. Наставниками и руководителями будут наши лучшие инженеры и технологи. Микроэлектронное производство – это авангард научных, технологических и инженерных практик, здесь всегда нужны свежие силы, тем более сейчас», – отметила Гульнара Хасьянова, генеральный директор «Микрона».

Данное соглашение «Микрона» и КНИТУ-КАИ подписано в развитие ранее подписанного долгосрочного соглашения научно-технического сотрудничества и направлено на реализацию соглашения между ГК «Элемент» и правительством Республики Татарстан по технологическому развитию, в том числе образовательных проектов в сфере микроэлектроники.