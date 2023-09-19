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Цифровизация Внедрения
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В Томске наняли роботов для работы в бухгалтерии

Проектный офис NFP компании «Первый бит» роботизировал работу бухгалтерского отдела в ООО «Централизованная бухгалтерия» – предприятии, обслуживающем ведущих ритейлеров. Компания «наняла» программного робота «Данилу» на базе PIX RPA. Робот выполняет рутинные задачи: выгружает из систем акты сверки взаиморасчетов с контрагентами, проверяет почтовый ящик на предмет новых актов сверок от поставщиков, сравнивает акты поставщиков и заказчиков, формирует протоколы разногласий и отчеты о проделанной работе.

Робот «Данила» – это программно-методический комплекс разработки проектного офиса NFP компании «Первый бит». ПМК создан на базе российской RPA-платформы от компании PIX Robotics. Данила состоит из программных алгоритмов и скриптов для цифровизации бизнес-процессов, выполняющих рутинную работу вместо живых сотрудников. Таким образом снижается нагрузка на работников и количество ошибок из-за человеческого фактора.

На обслуживании ООО «Централизованная бухгалтерия» находятся 50 компаний из Томска, Новосибирска и Москвы. До внедрения «Данилы» в бухгалтерии акты по девяти юридическим лицам с более 1000 контрагентов сверяли вручную. Один робот избавил от рутины трех бухгалтеров – теперь сотрудники не перегружены однотипными задачами и самостоятельно обрабатывают лишь исключения, заложенные на старте проекта. В освободившееся время бухгалтеры могут сосредоточиться на более сложных и экспертных обязанностях.

«Несмотря на наличие у нас опыта роботизации бизнес-процесса «Сверка взаиморасчетов с контрагентами», также важную роль сыграла проектная команда ООО «Централизованная бухгалтерия», которая была включена в процесс, проявляла активность, заинтересованность, открытость и оперативно консультировала нас – исполнителей. Все это послужило успешному выполнению работ на всех этапах проекта», — сказала Анна Аверкиева, руководитель проектов офиса NFP компании «Первый бит».

Автоматизация рутинных процессов в бухгалтерии – одно из самых популярных направлений в RPA, так как, с одной стороны, таких задач много, и они лежат на поверхности, а с другой, роботизация здесь показывает высокую эффективность. Кейс ООО «Централизованная бухгалтерия» достаточно показателен, так как всего один робот высвободил время сразу трех специалистов.

«Вместе с командой NFP мы уже реализовали большое число успешных проектов, и здорово, что заказчики могут воспользоваться такими готовыми решениями для роботизации на PIX RPA, как робот «Данила». Роботизация в ОЦО – проверенный способ повысить производительность труда и качество процессов, который еще и освобождает время сотрудников на действительно стоящие задачи», — сказал Вячеслав Мусолов, коммерческий директор PIX Robotics.

«На момент старта работ командой разработчиков NFP уже было реализовано более пяти проектов по аналогичному бизнес-процессу сверки актов. Мы имели представление о возможных «подводных камнях», вследствие чего построили грамотную архитектуру проекта», — отметил Антон Болотов, технический архитектор проектного офиса NFP компании «Первый бит».

Для ООО «Централизованная бухгалтерия» роботизация бухгалтерского отдела – первый шаг в цифровой трансформации. С блоком ИТ уже обсуждается внедрение этого инструмента в других функциональных направлениях. Также руководство рассматривает перспективу создания собственного центра компетенций.

«В процессе сопровождения программного робота в связи с особенностями систем, с которыми работает робот, была выявлена потребность в оптимизации архитектуры процесса и реализована доработка с рефакторингом кода», — сказал директор ИТ-службы ООО «Централизованная бухгалтерия».

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PIX Robotics — российский разработчик ПО для крупного и среднего бизнеса. В экосистему PIX входят продукты PIX RPA, PIX Процессы и PIX BI. Продукты PIX входят в реестр отечественного ПО, отвечают требованиями государственных регуляторов, полностью соответствуют 152-ФЗ.

«Первый бит» — международная ИТ-компания, занимающаяся автоматизацией бизнеса и интеграцией цифровых решений. Офисы компании расположены в девяти странах мира. За плечами компании 25+ лет работы, более 20 тыс. реализованных проектов для российских и международных заказчиков. В стеке ИТ-решений — более 70 вендоров. В команде — более 7000 специалистов.

Проектный офис NFP компании «Первый бит» — структурное консалтинговое подразделение компании «Первый бит». Оказывает комплекс услуг по оптимизации бизнес-процессов для корпоративных клиентов.

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