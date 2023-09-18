Представлен медицинский предрейсовый комплекс

Группа компаний ЦРТ и компания «Специальные технологии контроля» («СТК») представили медицинский предрейсовый комплекс — решение для прохождения удаленных медицинских осмотров на основе биометрической идентификации.

Медицинский предрейсовый комплекс — это устройство, разработанное и произведенное компанией «СТК» для прохождения дистанционных медицинских осмотров. Комплекс позволяет снимать физиологические параметры человека такие как: температура тела, давление и проводить тестирование на алкоголь, с последующей передачей данных врачу. На основании результатов врач удаленно принимает решение о допуске или не допуске сотрудников до выполнения служебных обязанностей.

Если по какой-то причине сотрудник не пройдет проверку, ответственное лицо получит уведомление и направление врача на дополнительный осмотр.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ: «Команда ЦРТ разработала программное обеспечение, которое позволяет в начале осмотра идентифицировать пользователя устройства через Единую биометрическую систему в соответствии с актуальным законодательством. Система также сможет распознать «подмену» лица на протяжении всего осмотра. Это позволяет обеспечить верификацию данных. Представленный медицинский предрейсовый комплекс, дополненный биометрией, позволяет сотрудникам проходить осмотр по месту работы, при этом работодателю не нужно организовывать кабинет для врача. Автоматизация осмотра помогает компании сократить время и затраты на тестирование коллектива, а сотрудники могут оценить новый удобный сервис, который позволяет просто и быстро пройти медицинский осмотр».

Идентификация пользователей устройства через Единую биометрическую систему осуществляется в соответствии с постановлением Правительства № 866 и федеральным законом № 572.

Применение биометрии исключает варианты, когда, к примеру, за человека с алкогольным опьянением проходит осмотр другой человек.

Алексей Степанов, начальник управления робототехники «Специальные технологии контроля»: «Мы разработали решение, которое позволяет достоверно получать результаты медицинского осмотра с помощью дистанционных технологий. Благодаря биометрической идентификации, применяемой в решении, исключается фальсификация осмотра, что повышает его качество и усиливает доверие перевозчиков к медицинским организациям, а клиентов — к перевозчикам. Внедрение удаленных медосмотров сократит затраты работодателя на их организацию: не нужно обеспечивать присутствие медработников на объектах или посещение сотрудниками медучреждений».

Владислав Поволоцкий, генеральный директор Центра биометрических технологий: «Для дистанционных медицинских осмотров с применением биометрии принята вся необходимая законодательная база. Это значит, что организации уже сейчас могут устанавливать личность работников дистанционно по лицу, сокращая расходы на организацию процесса в целом. ГИС ЕБС позволяет однозначно дистанционно определить личность и устранить риск ошибки со стороны врача, а медперсоналу не придется тратить время на дополнительные действия, которые не требуют участия квалифицированного специалиста».

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Группа компаний ЦРТ — разработчик продуктов и решений на основе разговорного искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения c 33-летним опытом. Группа ЦРТ реализовала более 5 тыс. ИИ-проектов по всему миру, в том числе — национального масштаба — в Мексике, Эквадоре, на Ближнем Востоке. В России решения ЦРТ работают в крупнейших банках, телеком-компаниях, ТЭК, госсекторе, применяют для реализации концепции Safe&Smart City.

ООО СТК — российский интегратор решений и услуг в области комплексных систем безопасности. Предлагает мировые решения, а также осуществляет разработку и производство собственной линейки продукции в области безопасности, робототехники и специального банковского оборудования.