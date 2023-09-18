CDEK Pay подключил прием быстрых платежей в «1С»

Бизнес-клиенты CDEK Pay теперь могут принимать платежи по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) прямо в программах «1С». Это упрощает процесс оплаты, повышает скорость зачисления средств на счет и позволяет экономить на услугах эквайринга. Об этом CNews сообщили представители «1С».

Оплата по QR-коду позволяет предпринимателю отказаться от эквайрингового терминала, а также сократить комиссию за переводы: комиссия по операциям через СБП составляет всего 0,2%, 0,4% или 0,7%, комиссия эквайринга — 1,2-3,5%. Платежи переводятся мгновенно, а для оплаты клиенту необходим только смартфон с мобильным приложением банка.

Чтобы начать работу с бесконтактными платежами, клиенту банка необходимо подключиться к СБП и настроить услугу в системе «1С».

Подключить бесконтактную оплату можно двумя способами: вывести ссылку в виде QR-кода на экран монитора, дисплей покупателя или отправить код клиенту по электронной почте или в SMS; разместить кассовый QR-код в кассовой зоне. Продавцу не нужно выводить код на экран монитора – при сканировании покупатель переходит в свое банковское приложение, где уже сформирован платеж.

После оплаты товара по QR-коду, информация о платеже передается в систему «1С». Печать кассового чека и отправка фискальных данных в налоговую происходят автоматически.

«Удобство для клиента – ключевой приоритет в работе сервиса CDEK Pay. Поэтому совместно с коллегами из 1С мы разработали технологии, которые позволяют нашим клиентам значительно упростить процесс приема платежей. Мы уверены, что услуга будет востребованной», – сказал генеральный директор ООО «СДЭК Финанс» Дмитрий Балин.

Сервис приема оплаты по QR-коду от CDEK Pay доступен в программах: «1С:Розница 8», «1С:РМК», «1C:Бухгалтерия 8», «1С:Бухгалтерия государственного учреждения», «1С:УНФ», «1С:ERP Управление предприятием», «1C:Управление торговлей» и «1С:Комплексная автоматизация». Перечень программ будет расширен.

CDEK Pay имеет прямую технологическую интеграцию с Национальной системой платежных карт и оказывает платежные услуги 3000 франчайзи СДЭК и более 100 тыс. интернет-магазинов.

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Фирма «1С» специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке программного обеспечения. «1С» работает с пользователями через партнерскую сеть: более 10 тыс. организаций-партнеров в 25 странах. Из разработок «1С» наиболее известна система программ «1С:Предприятие» для автоматизации управления, учета и других бизнес-процессов предприятий реального сектора экономики и государственных организаций.