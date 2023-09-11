«Мегафон» помогает сохранять леса Кировской области

Впервые в Кировской области организовано интеллектуальное видеонаблюдение за лесными массивами. В 10 локациях региона «Мегафон» установил на антенно-мачтовых сооружениях HD-камеры, которые в режиме онлайн передают данные для предотвращения очагов возгораний. Для быстрого и безопасного обмена информацией оператор предоставляет защищенные каналы связи, а также доступ на цифровую платформу для дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных возгораний. Проект реализован совместно с Кировским областным государственном специализированным автономным учреждением «Кировская база авиационной и наземной охраны лесов». Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Цифровая платформа нацелена на оперативное выявление пожаров и подачу сигнала о возгорании или задымлении в лесных массивах. Система распознавания позволяет отфильтровать бытовое задымление, например, печные трубы или котельные от природных пожаров и немедленно оповестить диспетчера о реальной угрозе.

Высокоточные HD-камеры обладают углом обзора в 360 градусов, а сопутствующее оборудование устойчиво к температурным колебаниям от -50°С до +50°С. Расположение на антенно-мачтовых сооружениях на высоте до 100 метров обеспечивает максимальный радиус обзора - до 35 км. Благодаря 33-кратному оптическому увеличению оборудование выявляет геолокацию начинающегося пожара с точностью до 150 метров даже на этапе задымления. Далее информация оперативно передается на диспетчерский пульт.

«В рамках соглашения с Кировской областью мы успешно реализовали первый в регионе проект противопожарного видеонаблюдения. Наши специалисты провели комплекс работ “под ключ”: от поставки оборудования и программного обеспечения до обучения диспетчеров и технического обслуживания. Такой подход обеспечит безопасность наших лесов – зеленых легких планеты, сохранит лесных обитателей, имущество граждан, предотвратит экономические потери в сельском и лесном хозяйствах», - сказал Алексей Женихов, директор «Мегафона» в Кировской области.

Видеокамеры установлены в Верхнекамском, Вятскополянском, Котельничском, Оричевском, Слободском, Уржумском, Юрьянском районах. С помощью системы мониторинга диспетчеры смогут контролировать несколько десятков тысяч квадратных километров лесов Кировской области.

«Внедрение системы видеомониторинга с искусственным интеллектом уже доказало свою эффективность - оперативность обнаружения лесных пожаров значительно выросла, камеры работают в онлайн режиме 24/7. Так с момента установки за 1,5 месяца камерами было уже обнаружено четыре лесных пожара. При этом необходимо отметить, что средняя площадь лесного пожара при обнаружении с помощью камер в 5,5 раз меньше, чем общая средняя площадь обнаружения лесных пожаров в текущем году», - отметил министр лесного хозяйства Кировской области Андрей Тетерин.

У «Мегафона» накоплен большой опыт цифровизации лесной отрасли: ранее оператор организовал видеонаблюдение за лесами в Ленинградской, Смоленской, Псковской, Тверской, Саратовской и Свердловской областях, а также в национальном парке «Бузулукский бор» на территории Оренбургской и Самарской областей.

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.