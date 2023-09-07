Диагностический ассистент «Аида» на базе искусственного интеллекта появится во всех взрослых поликлиниках Москвы

«Сбер» и Правительство Москвы совместно разработали новый инструмент для помощи врачам столичных поликлиник. Диагностический ассистент «Аида» на базе искусственного интеллекта (ИИ) помогает терапевтам и врачам общей практики в постановке основного заключительного диагноза на основании данных электронной медицинской карты (ЭМК) за последние два года. Модель была разработана в рамках масштабного сотрудничества и объединения экспертизы опытных инженеров Правительства Москвы и «Сбера», а также высококвалифицированных врачей. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Во время повторного посещения пациентом врача сервис анализирует все текстовые данные за последние два года, включая дату приема, собранные в электронной медицинской карте (ЭМК), в том числе жалобы и анамнез, историю болезни, результаты первичного осмотра, лабораторных и инструментальных исследований. На основании этих данных модель помогает врачам в постановке основного заключительного диагноза из числа 95 наиболее встречающихся и значимых диагнозов, зачастую требующих диспансерного наблюдения.

Диагностический ассистент «Аида» работает следующим образом: когда врач определяет заключительный диагноз, ИИ параллельно анализирует ЭМК пациента и также формирует диагноз. Если он совпадает с мнением врача, сервис информирует, что поддерживает специалиста в его решении. Если диагноз отличается от того, который поставил врач, система сигнализирует об этом и предлагает свой вариант. Задача сервиса — дополнительно «подстраховать» врача, предоставив ему независимое «второе» мнение. При этом окончательное решение всегда принимает врач.

Модель разрабатывалась при участии экспертов компании «СбермедИИ» (входит в индустрию здоровья Сбербанка) и «Лабораторией искусственного интеллекта» «Сбера». Диагностический ассистент был обучен московскими врачами высочайшего уровня на беспрецедентно большом объеме данных – на записях о 30 млн визитов пациентов за два года. В ходе эксперимента с привлечением 38 врачей высшей категории и статусом «Московский врач» сервис уже продемонстрировал точность более 87% при определении 95 наиболее часто встречающихся диагнозов. На сегодня сервис уже в 40% случаев показывает врачу подсказку на приеме, тем самым помогая ставить окончательный диагноз. В будущем планируется расширение и дообучение модели для анализа большего количества диагнозов. Система уже пилотируется в 24 столичных поликлиниках. До конца сентября 2023 г. она будет внедрена во все взрослые поликлиники Москвы.

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития: «Мы видим огромный потенциал в использовании технологий искусственного интеллекта для развития московского здравоохранения. Уже сегодня ИИ внедрен в рутинную практику медиков городских медучреждений. Мы идем дальше и запустили в 24 поликлиниках новый модуль системы поддержки принятия врачебных решений. Он помогает медикам поставить заключительный диагноз на основании анализа данных электронной медкарты пациента за последние два года. Инструмент анализирует порядка 80 видов медицинских документов – это протоколы осмотров, результаты лабораторных и инструментальных исследований и ряд других, и формирует свой вариант подтвержденного диагноза. Если он отличается от того, который поставил врач, система сигнализирует об этом, отображая уведомление. Задача сервиса — не заменить врача, а дополнительно его “подстраховать”, если есть подозрения на одно из 95 серьезных заболеваний, требующих диспансерного наблюдения. Сейчас точность сервиса достигает 87%. До конца сентября мы планируем внедрить модуль во всех взрослых поликлиниках города».

Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка: «Аида» — это уникальная система глубокой диагностики и мониторинга состояния пациента, которая на сегодня не имеет аналогов в России и в мире. Создание данной модели на базе ИИ – это уже второй совместный проект Правительства Москвы и «Сбера» в сфере цифровизации поликлинического звена. Благодаря сотрудничеству с 2020 г. на первичном приеме во всех поликлиниках Москвы умный помощник врача «Топ-3» помогает специалистам в постановке предварительного диагноза. А теперь, после проведенных обследований, на основе всех данных из ЭМК пациента «Аида» будет помогать в постановке заключительного диагноза. Москва является одним из городов, который находится в локомотиве внедрения искусственного интеллекта в медицине в России и в мире. И для нас сотрудничество с Правительством Москвы — это большая честь и ответственность. Уже сегодня технологии искусственного интеллекта облегчают работу врачей, повышают скорость и точность в постановке диагнозов, улучшают качество оказания медицинских услуг».

В совместной разработке «Сбера» и Правительства Москвы также находится ряд решений на основе ИИ, которые призваны повысить скорость постановки диагнозов. Это сервис предиктивной аналитики для постановки впервые выявленного диагноза вне приема на основании данных электронной медкарты, а также модель, прогнозирующая по данным ЭМК риск развития инсульта/инфаркта у пациента в краткосрочной перспективе (от 6 до 18 месяцев).