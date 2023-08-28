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Один из медицинских вузов Рязани перевел цифровые ресурсы в облако МТС

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о подключении медицинского вуза Рязани к облачной платформе МТС. Вуз провел приемную кампанию с использованием виртуального пространства CloudMTS, что позволило избежать DDoS-атак и обеспечить круглосуточный доступ к информации, онлайн-сервисам из любой точки России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС предоставила вузу необходимый объем виртуальных ресурсов для размещения сервисов с функцией защиты от DDoS-атак с возможностью его быстрого масштабирования. Во время приемной кампании 2023 г. было принято более 9700 заявлений от абитуриентов, которые приемная комиссия вместе с итогами ЕГЭ и другими документами смогла зарегистрировать, обработать и загрузить рейтинговые списки на официальный сайт. Благодаря переводу сайта и другой цифровой инфраструктуры вуза в облачное хранилище МТС, абитуриенты из разных регионов страны смогли в любое время суток просматривать приказы о зачислении и рейтинговые списки в режиме реального времени.

«Перед нами, как инфраструктурным партнером, стояла задача обеспечить выполнение требований федерального законодательства по бесперебойному доступу абитуриентов к ресурсам официального сайта в период приемной кампании и приказам о зачислении. По итогам почти трех месяцев работы приемной комиссии наше облако доказало свою стопроцентную эффективность и надежность. Облако CloudMTS позволило защитить цифровые ресурсы вуза от DDoS-атак, которые еще полгода назад носили массовый характер. Также благодаря переводу в облачное хранилище электронных ресурсов вуз получил возможность значительно снизить издержки на закупку и обслуживание серверов и другого оборудования», – сказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

В новом учебном году сайт вуза с увеличенным виртуальным хранилищем МТС обеспечит студентам безопасный доступ в «личный кабинет», где в любое удобное время можно просмотреть журнал успеваемости, домашние задания, текущие проекты. На сайте оформляют заявки на получение различных справок, прохождение стажировок и практики, подключение к вузовскому интернету, электронной библиотеке учебных пособий.

Преподаватели теперь также могут оперативно вносить в общую электронную базу данные о выполнении учебного плана, давать задания и загружать видеокурсы для дистанционного обучения и повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала из любой точки страны.

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Облачная экосистема МТС включает в себя инфраструктурные решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. Облачный провайдер CloudMTS предоставляет сервисы для обеспечения информационной безопасности, включая межсетевые экраны, защиту от DDoS-атак, услуги собственного Центра мониторинга информационной безопасности SOC МТС, защиту веб-приложений WAF Premium, антивирусную защиту виртуальных машин и другие облачные продукты и решения.

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