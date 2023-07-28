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В реестр российской промышленной продукции включена системная плата на базе отечественного процессора Baikal-T

В реестр российской промышленной продукции ГИСП включена первая системная плата на базе отечественного процессора Baikal-T (BE-T1000). Плата TF316 разработки компании «Эдельвейс», получившая 110 баллов за выполнение условий реестра, соответствует требованиям к российской радиоэлектронной продукции первого уровня. На текущий момент TF316 является единственной платой с процессором Baikal-T в реестре, утверждают в «Эдельвейсе».

Системная плата TF316 c российским двухъядерным процессором BE-T100, выполненная в форм-факторе miniITX, предназначена для создания энергоэффективных рабочих станций, тонких и нулевых клиентов под управлением операционной системы Linux. В соответствии с постановлениями Правительства №878, №616 и №617, использование платы TF316 обеспечивает производителям вычислительной техники значительные преимущества при участии в госзакупках. «Эдельвейс» готовится разместить производство первой партии плат, укомплектованных процессорами, на современных мощностях российской компании «Рамтроника», и принимает заказы на новые партии плат.

«Системные платы на базе российских процессоров пользуются большим спросом у производителей вычислительной техники, и мы готовимся удовлетворить этот спрос, – сказал Алексей Клименко, заместитель генерального директора компании «Эдельвейс». – Дизайн российской радиоэлектроники – основа нашей миссии, и мы благодарны Правительству России за поддержку отечественных разработчиков».

Одновременной с системной платой TF316 в реестр ГИСП была включена плата TF307, разработанная «Эдельвейсом» на базе процессоров Baikal-M с архитектурой ARMv8. Плата, также получившая статус российской радиоэлектронной продукции первого уровня, предназначена для создания универсальных рабочих станций на базе операционной системы Linux. Запуск платы в производство приурочен к доступности процессоров Baikal-M.

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