Axenix начнет внедрять систему управления мастер-данными «Гармония MDM»

Консалтинговая технологическая компания Axenix займется продвижением системы управления мастер-данными и ведения нормативно-справочной информацией (НСИ) «Гармония MDM», а также будет использовать решение в своих проектах. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

«Гармония MDM» — это решение, которое позволяет консолидировать мастер-данные из различных источников в едином хранилище и приводить их к единообразию. Внедрение данной системы позволяет значительно повысить качество и скорость обработки информации. Бизнес может быстрее готовить отчетность, настраивать взаимодействие между системами учета, а также увеличивать точность планирования. Пользователи получают возможность более эффективно управлять потоком разнородных данных и извлекать из них максимальную пользу. При этом, система основана на технологиях low-code, что позволяет работать с ней пользователям без навыков программирования.

ИТ-решение «Гармония MDM» — импортонезависимое: в феврале 2023 г. оно было включено в Реестр отечественного ПО. Таким образом, Axenix сможет внедрять у клиентов MDM-продукт без санкционных рисков.

«Гармония MDM» — гибкий продукт, на базе которого мы выполнили десятки успешных проектов. Система позволяет справиться с типичными проблемами бизнеса, такими как децентрализованный учет или консолидация сведений от большого количества контрагентов. Сотрудничество с Axenix, обладающей широкой базой клиентов и глубокой экспертизой в цифровизации крупных российских компаний, позволит нам расширить рынок своего присутствия и пул пользователей системы», — сказал Евгений Обелов, технический директор «Гармония MDM».

«Axenix на протяжении многих лет предлагает рынку наиболее востребованные решения для управления мастер-данными, поэтому включение в портфель продуктов «Гармонии MDM» стало для нас закономерным. Мы уверены, что внедрение системы может существенно расширить технологические возможности наших заказчиков в части управления НСИ и построения независимой от глобальных вендоров ИТ-инфраструктуры», — отметил Олег Тихонов, старший менеджер Axenix.

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Гармония MDM – российское решение для управления мастер-данными с более чем 10-летней историей внедрений. Система разработана на базе open source технологий и включена в реестр отечественного ПО.

Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляeт услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2000 сотрудников.