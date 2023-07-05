«Росэнергоатом» запустит дата-центр уровня Tier IV

Интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов концерна «Росэнергоатом» компания «Атомдата-центр» (электроэнергетический дивизион «Росатома») объявила о планах по запуску коммерческого центра обработки данных (ЦОД) «Москва-2» с уровнем надежности Tier IV. Его ввод в коммерческую эксплуатацию намечен на I квартал 2024 г.

В Южном административном округе Москвы на площади более 20 тыс. кв. метров планируется разместить до 3,6 тыс. серверных стоек. Подведенная мощность площадки составит 36 МВт. Новый ЦОД будет сертифицирован по максимально высокому уровню надежности Tier IV, что позволит проводить сервисное и техническое обслуживание оборудования, не затрагивая критическую ИТ-инфраструктуру дата-центра.

«ЦОД «Москва-2» станет самым большим дата-центром в России и первым объектом в сети «Росатома» с таким высоким уровнем надежности. При его создании используется современное и надежное оборудование всех систем жизнеобеспечения. Открытие такого дата-центра позволит снизить дефицит серверных мощностей на рынке Москвы, который отмечается уже второй год на фоне спроса компаний на облачные услуги на базе российских производителей в целях повышения безопасности ИТ-инфраструктуры и обеспечения технологического суверенитета», – отметил Сергей Немченков, генеральный директор компании «Атомдата-центр».

Новый дата-центр войдет в геораспределенную сеть центров обработки данных и инфраструктурных площадок «Росатома». На данный момент под управлением компании «Атомдата-центр» находятся три действующих центра обработки данных: ЦОД «Калининский» в Тверской области, ЦОД Xelent в Санкт-Петербурге и ЦОД StoreData в Москве.

В настоящее время на стадии проектирования и строительства находятся еще пять дата-центров, в том числе, ЦОД «Иннополис» в Татарстане, запуск которого запланирован на конец 2023 г.

«Мы продолжаем реализовывать нашу стратегию наращивания инфраструктуры дата-центров в Центральном регионе России. ЦОД «Москва-2» предназначен для клиентов, которые являются объектами критической информационной инфраструктуры. Это, в первую очередь, компании из сферы энергетики и оборонной промышленности, а также финансовые организации, высокотехнологичные и ИТ-компании», – отметил Сергей Мигалин, заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам концерна «Росэнергоатом», курирующий направление цифрового развития.