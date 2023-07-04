Федеральная нотариальная палата запустила цифровой сервис для нотариусов для предоставления данных о владельцах недвижимости

Федеральная нотариальная палата при поддержке компании «Мобильные профессионалы» (входит в «Лигу цифровой экономики») разработала и внедрила сервис «Удостоверение факта наличия сведений в ЕГРН» в Единой информационной системе нотариата. Решение создано на базе отечественного ПО с использованием open source-технологий.

Федеральная нотариальная палата расширила функциональность Единой информационной системы нотариата (ЕИС) в части сервиса «Удостоверение факта наличия сведений в ЕГРН». Он обеспечивает выдачу заявителю в удаленном режиме свидетельства, удостоверяющего наличие сведений в ЕГРН, и непосредственно выписку из ЕГРН. Работы по созданию сервиса выполнены при поддержке «Лиги цифровой экономики» на базе высокотехнологичного стека с применением open source-решений.

Если заявителю необходимы сведения о фамилии, имени, отчестве и дате рождения правообладателя объекта недвижимости или лица, в пользу которого зарегистрированы ограничения права или обременения объекта недвижимости, такие сведения в силу закона теперь могут быть получены посредством подачи заявления через личный кабинет на портале Федеральной нотариальной палаты.

С 1 марта 2023 г. законом введено новое нотариальное действие — удостоверение нотариусом факта наличия сведений в ЕГРН (Едином государственном реестре недвижимости). Подача заявления в личном кабинете осуществляется заявителем, которым может быть физическое или юридическое лицо, при этом нотариальное действие в системе совершает нотариус.

Законодательством определены категории заявителей, которые вправе обратиться к нотариусу за предоставлением данных. Получить информацию о владельцах жилья могут только лица, которым эти сведения необходимы обоснованно — с целью совершения сделки либо защиты своих прав и т. д. Тем самым снижается риск мошеннических действий с использованием персональных данных владельцев недвижимости. Созданный Федеральной нотариальной палатой цифровой сервис обеспечивает на высоком уровне реализацию новой формы получения информации из ЕГРН.

«Решение позволяет совершать нотариальное действие по удостоверению факта наличия сведений в ЕГРН удаленно. Теперь не нужно лично обращаться к нотариусу, чтобы получить выписку, можно отправить заявление в личном кабинете и получить свидетельство от нотариуса и выписку в электронном виде. Таким образом, сервис для граждан в части получения сведений из ЕГРН становится гораздо более удобным, при этом обеспечивается конфиденциальность данных», — сказал советник президента Федеральной нотариальной палаты по информационным технологиям Михаил Муковозов.

«Создание различных цифровых сервисов для граждан — одно из ключевых направлений в работе нашей компании. Мы рады возможности поучаствовать в столь социально значимом проекте. Сервис реализован на высоком технологическом уровне с использованием самых современных импортонезависимых решений», — отметил руководитель проекта со стороны «Лиги цифровой экономики» Антон Модин.

Федеральная нотариальная палата (ФНП) — это некоммерческая организация, основанная на принципах самоуправления, саморегулирования и самофинансирования. Она объединяет всех нотариусов России посредством обязательного коллективного членства в ней нотариальных палат субъектов России. Нотариальные палаты субъектов Росси в свою очередь основаны на обязательном членстве в них всех нотариусов, занимающихся частной практикой на территории того или иного региона.

«Лига цифровой экономики» — группа компаний, которые оказывают профессиональные услуги в области информационных и цифровых технологий. Проекты «Лиги» охватывают спектр отраслей экономики, включая государственный сектор, ТЭК, финансы, телекоммуникации и промышленность. Штат компании составляет более 6000 человек.