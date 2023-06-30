«Сибур» представил контрольно-измерительный комплекс собственной разработки

«Сибур» разработал собственный аппаратный комплекс для получения и обработки данных любых типов. Цель его создания – вывести компанию на уровень метрологического самообеспечения и повысить ее независимость от зарубежных приборов и компонентов. Об этом CNews сообщили представители «Сибур».

Комплекс представляет собой преобразователь, оснащенный электроникой для обработки различных данных с учетом их вариативности, он принимает как цифровые сигналы, так и аналоговые. Электронный блок внутри прибора содержит множество библиотек, благодаря которым процессор в реальном времени обрабатывает данные различных типов прямо в устройстве. При этом набор библиотек в платформе постоянно расширяется. Процессор автоматически адаптируется под типы подключенных сенсоров – газоанализаторы, датчики давления и температуры, расходомеры, массомеры и др.

«Даже один сломавшийся датчик с некоторой вероятностью может остановить производство и создать миллионные издержки. Универсальность нашего контрольно-измерительного комплекса снижает эти риски за счет стандартизации: при наличии единого комплекса нам достаточно лишь докупать для него необходимые сенсоры. Даже если датчик недоступен для приобретения, можно найти аналог от другого производителя, и наш комплекс автоматически подстроится под новый прибор. Ранее ремонт с заменых измерительных приборов подразумевал бы установку отдельных преобразователей, причем для каждого из них требовалось бы получать отдельную сертификацию», – сказал Александр Попов, создатель контрольно-измерительного комплекса и начальник участка метрологического обеспечения «Запсибтрансгаз».

контрольно-измерительный комплекс

При передаче данных могут использоваться и кабели, и беспроводные протоколы – LoRaWAN, BlueTooth и Wi-Fi. Это позволяет дистанционно вносить изменения в конфигурации измерительных приборов, тем самым выполняя их «обслуживание по воздуху».

С учетом гибридной архитектуры протоколов и быстрой адаптации под различные типы измерений созданный «Сибуром» комплекс можно назвать уникальным как на российском, так и на международном рынке.

С началом тиража контрольно-измерительного комплекса компания также начала внедрять на площадках собственные газоанализаторы. До конца года «Сибур» намерен установить не менее 400 газоанализаторов собственного производства на площадках «Сибуртюменьгаза». На данный момент приборы прошли всю необходимую сертификацию.

«Уже в среднесрочной перспективе мы намерены за счет собственных разработок снизить цены измерительных приборов и тем самым увеличить их тиражируемость. Такой подход на порядок увеличивает возможности получения новых данных, в том числе для моделей продвинутой аналитики, и придает дополнительный импульс развитию data-driven культуры в компании», –сказал Василий Ежов, руководитель практики «Интернет вещей» «Сибур диджитал».