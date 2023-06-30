МТС развернула систему дистанционного видеонаблюдения для строящихся школ и больниц в Смоленске

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила систему видеонаблюдения на строительных площадках компании «Архстрой» в Смоленске. Система наблюдения развернута по периметру строительства социальных объектов – двух школ, поликлиники, больницы и онкоцентра. – и позволяет удаленно контролировать ход работ, соблюдение производственных норм и графика строительства. Об этом CNews сообщили представители МТС

Для обеспечения максимальной безопасности, контроля и планирования строительных работ МТС развернула на всех строительных площадках комплекс из 10 уличных камер высокого разрешения и обеспечила всю необходимую сетевую инфраструктуру. Камеры могут поворачиваться на 120 градусов, что достаточно для полного обзора строительной площадки. Данные с камер по высокоскоростным каналам связи МТС транслируются на единый узел наблюдения застройщика, в котором контролируются графики работ и их качество. Заказчик может наблюдать за строительством круглосуточно с компьютера, смартфона или ноутбука, документировать важные этапы процесса и делать фотофиксацию, в том числе с помощью мобильного телефона. Можно удаленно управлять видеонаблюдением и детализировать определенные участки благодаря возможности камер приближать изображение.

«Видеонаблюдение — один из самых востребованных сервисов цифровой экосистемы МТС. Во многих регионах России строительные площадки, общественные пространства и крупные перекрестки, «умные» скверы, производственные территории обеспечены камерами, в том числе интеллектуальными. Система видеонаблюдения МТС универсальна и легко адаптируется под нужды конкретного клиента, исходя из специфики его деятельности, а также легко подлежит модернизации, например, можно добавить распознавание лиц, автомобильных номеров и так далее. В данном случае для клиента было важно контролировать график рабочих процессов, в том числе для соблюдения их безопасности. Подобные системы можно развернуть на любом предприятии, при необходимости дополняя их другими цифровыми продуктами, от видеоаналитики до облачного хранения данных», — сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.

«В ближайшие полтора года в Смоленске должны быть сданы сразу пять важных социальных объектов: две общеобразовательных школы, детская областная больница, поликлиника и онкологический диспансер. Все пять объектов строятся по графику, видеонаблюдение позволяет дополнительно контролировать ход работ и принимать важные решения, причем присутствовать на объекте для этого не обязательно. Мы видим темпы строительства, движение техники, понимаем скорость доставки и объемы материалов, которые используются при сооружении здания. Соответственно, несанкционированная замена или нарушение технологии при этом невозможны», - сказал директор ООО «Архстрой» Николай Ильин.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные Телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются около 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС занимает лидирующие позиции, обслуживая крупнейшую 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 13 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем пяти тыс. магазинов в России. Акции МТС котируются на Московской бирже.