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ISBC разработала RFID-медальоны для ошейников домашних животных

Группа компаний ISBC расширила линейку RFID-продукции для идентификации домашних животных стильными медальонами-адресниками Vettag. На сегодняшний день в коллекции представлены 16 видов дизайнов. Об этом CNews сообщили представители ISBC.

Компания разработала RFID-медальоны для ошейников, внутри которого на чипе записана ссылка на личную карточку животного, где указаны кличка, пол, контакты хозяина. Также данная информация продублирована QR-кодом.

Медальоны с ярким дизайном и специальным полимерным покрытием защищены от царапин и выцветания, отверстие для крепления к ошейнику усилено алюминиевой втулкой, что делает их долговечными и стойкими к износу. Они легкие, компактные, идеально подходят для использования в повседневной жизни домашних животных.

«Новые медальоны-адресники Vettag - это современный и эффективный способ идентификации домашних животных. Они не только обеспечивают безопасность и легкую идентификацию животного в случае потери, но и служат стильным дополнением к образу вашего питомца, - сказал Николай Бояров, директор департамента идентификации животных компании ISBC. – Такое решение особенно актуально в летний период во время путешествий, ведь в новом незнакомом месте питомец может заблудиться, а медальон поможет быстро найти хозяина».

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AnimalFace - первая картографическая база данных чипированных собак, кошек и других животных в России и странах СНГ, объединенная с крупнейшей системой международного поиска EuroPetNet. В базе данных содержится информация о животных, где в качестве идентификации используются микрочипы и NFC-метки. Информация о питомце будет доступна более чем в 40 странах по всему миру. Тем самым, давая, полную информацию для таможенной и ветеринарной службы, включая данные о вакцинациях в электронном виде.

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