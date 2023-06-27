Модернизирована импортонезависимая система расширенной аналитики «Дельта BI»

Вышла новая версия self-service системы расширенной аналитики «Дельта BI». В новой версии доступны встроенный интерфейс Excel, инструмент Solve для проведения матричного анализа «что если», коннектор ClickHouse и другие программные возможности. Благодаря «Дельта BI» руководители могут в режиме реального времени принимать управленческие решения с опорой на актуальные данные, а также сохранять высокий уровень аналитики при миграции с продуктов от глобальных вендоров — Power BI, Qlik или Tableau. Об этом CNews сообщили представители «Дельта BI».

«Дельта BI» — аналитическая платформа, объединяющая возможности Business Analytics, Data Preparation и Data Science для бизнес-пользователей. Система позволяет консолидировать информацию из любых источников, создавать модели данных, настраивать ETL-процессы, использовать дашборды для совместной работы с коллегами, а также применять технологии ChatGPT, машинного обучения и no-code.

В новой версии системы есть несколько обновлений. В «Дельта BI» теперь доступен модуль Tabulate, предназначенный для отображения табличных данных. Его интерфейс похож на привычный аналитикам Excel — только в браузере. Кроме того, в отличие от традиционного Excel, Tabulate уже встроен в систему бизнес-аналитики. Актуальные данные подтягиваются в Tabulate из моделей. Это избавляет пользователей от необходимости переключаться между разрозненными Excel-файлами и следить за достоверностью их версий.

Модуль Tabulate также содержит настройку Solve, которая позволяет проводить матричный what if («что если») анализ и моделировать различные бизнес-сценарии с учетом влияния ограничивающих факторов, таких как волатильность валют, изменения логистических цепочек. Полученную информацию можно встраивать в дашборды, передавать коллегам и использовать для оперативного планирования «на лету».

В «Дельта BI» появился встроенный коннектор с ClickHouse. Инструмент обеспечивает бесшовное взаимодействие «Дельта BI» с аналитической СУБД. Он работает во всех возможных режимах: загрузки данных в систему, прямого обращения к данным из Clickhouse. Также система позволяет записывать уже трансформированные данные в доступные витрины Clickhouse и создавать собственные. Это важно для оперативного отслеживания ключевых бизнес-показателей компании: например, текущей статистики по выручке, продажам и убыткам.

В системе также реализована функциональность Explain the Difference – («объясните мне разницу»), с помощью которой пользователь без дополнительных исследований может сравнивать показатели за разный период времени и получать список факторов, повлиявших на ситуацию. Кроме того, на платформе появилась возможность использовать в качестве источника данных аналитические модели Microsoft и формировать в них запросы на языках DAX и MDA.

Большое внимание в новом релизе разработчик также уделил персонализации работы с системой. Так, в «Дельта BI» вышел модуль подготовки преднастроенной отчетности, функциональность BookMarks для сохранения фильтров на дашбордах, тонкие настройки масштабирования и другие функциональные возможности.

«Импортонезависимвя система “Дельта BI” уже успела стать популярной среди российских пользователей в качестве оптимальной альтернативы для перехода с зарубежных аналитических решений. Развитие продукта полностью соответствует мировым трендам бизнес-аналитики. Среди них — автоматизация процессов анализа, предварительная подготовка данных, формирование запросов на естественном языке, self-service подход, подключение к разнообразным источникам данных и мощная визуализация. Мы продолжаем развивать решение и предлагаем российскому бизнесу продукт на уровне мировых лидеров», — сказал Максим Хорин, архитектор системы «Дельта BI».

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«Дельта BI» – импортонезависимая система расширенной аналитики данных. Это продукт для импортозамещения BI-систем от глобальных ИТ-лидеров, как Tableau, Qlik, Power BI. Система использует подход self-service, то есть пользователи могут самостоятельно настраивать необходимые дашборды. Это делает инструменты ИИ и ML доступными и позволяет пользователю с любым уровнем технических навыков принимать с их помощью взвешенные решения.